"Одни воюют, другие — работают": в МО сообщили, сколько украинцев забронировали от мобилизации

По словам заместителя министра обороны Украины Ивана Гаврилюка, пока мобилизация не обеспечивает потребности войска, поскольку мобилизованный становится бойцом только через 3-6 месяцев.

Related video

За неделю количество украинцев, которых забронировали от мобилизации, достигнет 1 миллиона человек. Об этом заявил заместитель министра обороны Украины Иван Гаврилюк, сообщило Forbes Ukraine.

Гаврилюк уточнил, что сейчас в Украине насчитывается 930 тысяч военнообязанных граждан, которых забронировали от призыва в армию.

По его словам нормальное построение защиты государства — это когда "одни воюют, а другие работают на оборону", поэтому экономика Украины должна быть переведена на рельсы войны.

Иван Гаврилюк отметил, что сейчас мобилизация не обеспечивает потребности войска, поскольку мобилизованный — это не боец. Он становится им через 3-6 месяцев.

Заместитель министра обороны также сообщил, что поддержка Украины от международных партнеров не растет и, скорее всего, расти не будет.

Зато Россия, по словам Гаврилюка, не уменьшает присутствия на оккупированных территориях Украины.

"На начало года группировка РФ насчитывала 440 000 человек на оккупированных территориях, сейчас — около 600 000, а до конца года ожидается рост до 800 000 человек", — отметил Гаврилюк.

Напомним, 19 августа пресс-служба Верховной Рады сообщила, что в Украине расширят круг граждан, которые получат отсрочку.

16 августа адвокат Дмитрий Франчук рассказал, что некоторые категории военнообязанных граждан могут потерять отсрочку от мобилизации.