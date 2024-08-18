Мобилизация в Украине: как многодетному мужчине получить отсрочку в сентябре

На отсрочку не могут рассчитывать те военнообязанные граждане, у кого есть задолженность по уплате алиментов, совокупный размер которой превышает платежи за три месяца.

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Многодетные родители, которые не имеют задолженности по уплате алиментов, могут получить отсрочку от мобилизации. Издание "РБК-Украина" подробнее рассказало о том, какие документы для этого нужны.

Для получения отсрочки нужно, чтобы лицо имело трех и более детей до 18 лет. Тогда как право на нее не имеют те, у кого есть задолженность по уплате алиментов, совокупный размер которой превышает платежи за три месяца.

Документы, подтверждающие право на отсрочку

Для подтверждения права на отсрочку нужно иметь, если все дети от одного брака:

свидетельство о рождении детей с указанием отцовства лица;

свидетельство о регистрации брака с матерью (отцом) детей.

Документы, которые нужно предоставить, если дети от разных браков, или когда отец и мать разведены:

свидетельство о рождении детей с указанием отцовства военнообязанного;

решение суда о расторжении брака и определении места жительства детей с отцом (матерью), или решение органа опеки и попечительства об определении места жительства с тем из родителей, который является военнообязанным, или письменный договор между родителями о том, с кем будут проживать дети и участие второго родителя в воспитании, или решение суда об установлении факта пребывания ребенка на содержании военнообязанного лица и договор об уплате алиментов на ребенка.

Кроме этого, для получения отсрочки нужно подать соответствующее заявление в ТЦК.

Напомним, народный депутат Александр Федиенко сообщил, что в Украине могут расширить круг военнообязанных граждан, которые могут получить отсрочку. Речь идет о тех, чьи близкие родственники погибли или пропали без вести во время участия в боевых действиях.

Ранее адвокат Дмитрий Франчук рассказал, что некоторые мужчины могут потерять отсрочку от мобилизации. Однако аннулирование отсрочки можно обжаловать в суде.