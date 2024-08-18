Мобілізація в Україні: як багатодітному чоловікові отримати відстрочку у вересні

На відстрочку не можуть розраховувати ті військовозобовʼязані громадяни, в кого є заборгованість щодо сплати аліментів, сукупний розмір якої перевищує платежі за три місяці.

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Багатодітні батьки, які не мають заборгованості щодо сплати аліментів, можуть отримати відстрочку від мобілізації. Видання "РБК-Україна" детальніше розповіло про те, які документи для цього потрібні.

Для отримання відстрочки потрібно, аби особа мала трьох та більше дітей до 18 років. Тоді як право на неї не мають ті, у кого є заборгованість зі сплати аліментів, сукупний розмір якої перевищує платежі за три місяці.

Документи, що підтверджують право на відстрочку

Для підтвердження права на відстрочку потрібно мати, якщо всі діти від одного шлюбу:

свідоцтво про народження дітей із зазначенням батьківства особи;

свідоцтво про реєстрацію шлюбу з матір’ю (батьком) дітей.

Документи, які потрібно надати, якщо діти від різних шлюбів, або коли батько та матір розведені:

свідоцтво про народження дітей із зазначенням батьківства військовозобов’язаного;

рішення суду щодо розірвання шлюбу й визначення місця проживання дітей з батьком (матір’ю), чи рішення органу опіки й піклування про визначення місця проживання з тим із батьків, який є військовозобов’язаним, або письмовий договір між батьками про те, з ким будуть проживати діти та участь другого з батьків у вихованні, чи рішення суду щодо встановлення факту перебування дитини на утриманні військовозобов’язаної особи та договір про сплату аліментів на дитину.

Крім цього, для отримання відстрочки потрібно подати відповідну заяву до ТЦК.

Нагадаємо, народний депутат Олександр Федієнко повідомив, що в Україні можуть розширити коло військовозобовʼязаних громадян, які можуть отримати відстрочку. Йдеться про тих, чиї близькі родичі загинули чи зникли безвісти під час участі в бойових діях.

Раніше адвокат Дмитро Франчук розповів, що деякі чоловіки можуть втратити відстрочку від мобілізації. Проте анулювання відстрочки можна оскаржити в суді.