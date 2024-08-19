"Одні воюють, інші - працюють": в МО повідомили, скільки українців забронювали від мобілізації

За словами заступника міністра оборони України Івана Гаврилюка, наразі мобілізація не забезпечує потреби війська, оскільки мобілізований стає бійцем лише через 3-6 місяців.

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За тиждень кількість українців, яких забронювали від мобілізації, сягне 1 мільйона осіб. Про це заявив заступник міністра оборони України Іван Гаврилюк, повідомило Forbes Ukraine.

Гаврилюк уточнив, що наразі в Україні налічується 930 тисяч військовозобов'язаних громадян, яких забронювали від призову до армії.

За його словами нормальна побудова захисту держави — це коли "одні воюють, а інші працюють на оборону", тому економіка України має бути переведена на рейки війни.

Іван Гаврилюк відзначив, що наразі мобілізація не забезпечує потреби війська, оскільки мобілізований — це не боєць. Він стає ним через 3-6 місяців.

Заступник міністра оборони також повідомив, що підтримка України від міжнародних партнерів не зростає і, найімовірніше, зростати не буде.

Натомість Росія, за словами Гаврилюка, не зменшує присутності на окупованих територіях України.

"На початок року угруповання РФ нараховувало 440 000 осіб на окупованих територіях, зараз – близько 600 000, а до кінця року очікується зростання до 800 000 осіб", — зазначив Гаврилюк.

Нагадаємо, 19 серпня пресслужба Верховної Ради повідомила, що в Україні розширять коло громадян, які отримають відстрочку.

16 серпня адвокат Дмитро Франчук розповів, що деякі категорії військовозобов'язаних громадян можуть втратити відстрочку від мобілізації.