Рада рассмотрит пять проектов бронирования от мобилизации: нардеп рассказала детали (видео)

В правительстве до сих пор не посчитали, как влияет на экономику действующая система бронирования, пояснила народный депутат Людмила Буймистер. Политик заявила, что в Раде ищут прозрачные и справедливые механизмы, которые удовлетворят и бизнес, и бойцов Сил обороны.

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Военные ВСУ критически реагируют на предложения бронирования от мобилизации за деньги. С другой стороны, сумму, необходимую для защиты от службы, не найдут работники критически-важных предприятий, например, энергетики. В то же время плата за экономическое бронирование не принесет в бюджет настолько весомые суммы, чтобы это стало аргументом в поддержку такой идеи. О различных аспектах вопроса защиты от призыва народный депутат и глава комитета по вопросам экономического развития Людмила Буймистер объяснила в эфире телеканала "Киев 24".

Буймистер объяснила, что на рассмотрении двух комитетов Верховной Рады, по нацбезопасности и по экономическому развитию, на самом деле находится не три, а пять законопроектов об экономической мобилизации и бронировании. Среди них есть парламентский проект, в котором говорится о защите от службы при условии уплаты военного сбора в размере 20 тыс. грн. Есть правительственный — в нем говорится о бронировании при зарплате выше 35 тыс. Есть смешанный: речь идет о 35 тыс. грн зарплаты для работников и о 20 тыс. сбора для ФЛП. Нардеп выделила три аспекта, которые будут учитывать при принятии решения.

Потребность бронирования экономики, поскольку защита экономической деятельности — это вопрос национальной безопасности. Вопрос социальной справедливости, поскольку мобилизованные мужчины негативно воспринимают идею "покупки" бронирования за определенную сумму. Введение "прозрачных, честных и некоррумпированных правила для бизнеса, который должен продолжать функционировать во время войны".

Нардеп сказала, что Министерство экономики до сих пор не выяснило эффект от существующей системы бронирования, которая защитила 1 млн человек. Эту проблему решат с помощью западных партнеров. После этого парламентарии примут решение и установят, какой процент экономики забронируют без всяких условий — бесплатно и гарантированно, "без дополнительных плат, без дополнительных сборов, без каких-либо скрытых налогов".

"Такими механизмами мы лучше наполним бюджет и предоставим силам обороны необходимые дроны, необходимые средства поражения", — подчеркнула депутат.

Бронирование от мобилизации — Буймистер о законопроектах см. с на 4-м час. трансляции

Бронирование от мобилизации — что известно

Отметим, Фокус писал о законопроектах о бронировании от мобилизации, которые поступили на рассмотрение Верховной Рады: №11331, 11331-1 и 11331-2. Согласно предложениям одного из проектов, руководители предприятий, чтобы защитить от брони работника, должны ему платить зарплату от 34 500 грн. В таком случае отчисления в бюджет достигаются суммы 18 тыс. грн. В другом проекте речь идет о военном сборе 20 тыс. грн. При этом премьер-министр Денис Шмыгаль пояснил, что одной из целей чиновников является вывод из тени украинской экономики и рынка труда. Также он пояснил, что бронирование не должно мешать процессам мобилизации, которая даст возможность ротации бойцов на фронте.

Напоминаем, народный депутат Дмитрий Наталуха рассказал, какие средства Украина теряет из-за "теневого" бронирования и на сколько F-16 хватит этой суммы. В августе Минобороны сообщило о количестве людей, которые законно воспользовались процедурой защиты от призыва.