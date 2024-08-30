Рада розгляне п'ять проєктів бронювання від мобілізації: нардепка розповіла деталі (відео)

В уряді досі не порахували, як впливає на економіку чинна система бронювання, пояснила народна депутатка Людмила Буймістер. Політикиня заявила, що у Раді шукають прозорі і справедливі механізми, які задовольнять і бізнес, і бійців Сил оборони.

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Військові ЗСУ критично реагують на пропозиції бронювання від мобілізації за гроші. З іншого боку, суму, необхідну для уникнення від служби, не відшукають працівники критично-важливих підприємств, наприклад, енергетики. Водночас плата за економічне бронювання не принесе в бюджет настільки вагомі суми, щоб це стало аргументом на підтримку такої ідеї. Про різні аспекти питання захисту від призову народна депутатка і глава комітету з питань економічного розвитку Людмила Буймістер пояснила в ефірі телеканалу "Київ 24".

Буймістер пояснила, що на розгляді двох комітетів Верховної Ради, з нацбезпеки та з економічного розвитку, насправді перебуває не три, а п'ять законопроєктів про економічну мобілізацію та бронювання. Серед них є парламентський проєкт, у якому ідеться про захист від служби за умови сплати військового збору у розмірі 20 тис. грн. Є урядовий — у ньому ідеться про бронювання за зарплати понад 35 тис. Є змішаний: ідеться про 35 тис. грн зарплату для працівників і про 20 тис. збору для ФОП. Нардепка виділила три аспекти, на які зважатимуть під час ухвалення рішення.

Потреба бронювання економіки, оскільки захист економічної діяльності — це питання національної безпеки. Питання соціальної справедливості, оскільки мобілізовані чоловіки негативно сприймають ідею "купівлі" бронювання за певну суму. Запровадження "прозорих, чесних і некорумпованих правил для бізнесу, який повинен продовжувати функціонувати під час війни".

Нардепка сказала, що Міністерство економіки досі не з'ясувало ефект від чинної системи бронювання, яка захистила 1 млн осіб. Цю проблему розв'яжуть за допомогою західних партнерів. Після цього парламентарі ухвалять рішення і встановлять, який відсоток економіки забронюють без жодних умов — безплатно і гарантовано, "без додаткових плат, без додаткових зборів, без будь-яких прихованих податків".

"Такими механізмами ми краще наповнимо бюджет і надамо силам оборони необхідні дрони, необхідні засоби ураження", — наголосила депутатка.

Бронювання від мобілізації — Буймістер про законопроєкти, див. з 4-ої год. трансляції

Бронювання від мобілізації — що відомо

Зазначимо, Фокус писав про законопроєкти про бронювання від мобілізації, які надійшли на розгляд Верховної Ради: №11331, 11331-1 та 11331-2. Згідно з пропозиціями одного з проєктів, керівники підприємств, щоб захистити від броні працівника, повинні були б йому платити зарплату від 34 500 грн. У такому разі відрахування у бюджет досягаються суми 18 тис. грн. В іншому проєкті ідеться про військовий збір 20 тис. грн. Водночас прем'єр-міністр Денис Шмигаль пояснив, що однією з цілей урядовців є виведення з тіні української економіки і ринку праці. Також він пояснив, що бронювання не повинно заважати процесам мобілізації, яка дасть можливість ротації бійців на фронті.

Нагадуємо, народний депутат Дмитро Наталуха розповів, які кошти Україна втрачає через "тіньове" бронювання і на скільки F-16 вистачить цієї суми. У серпні Міноборони повідомило про кількість людей, які законно скористались процедурою захисту від призову.