Вистачить на 66 F-16: Україна втрачає через "тіньове" бронювання до $2 млрд, — нардеп (відео)

В Україні зникне безробіття завдяки особливій схемі бронювання, заявив нардеп Дмитро Наталуха. Йому особливо подобається такий варіант захисту від призову.

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Українці платять близько 2 млрд дол. на рік за незаконне ухилення від мобілізації, зокрема — за тіньові схеми бронювання. На сьогодні українські парламентарі затвердили схему стратегічного бронювання, але працюють над схемами, щоб ухилення було менше, а коштів для бюджету — більше. Про витрати громадян на ухилення та плани нардепів голова комітету з економічного розвитку Дмитро Наталуха розповів у ефірі ТСН.

Наталуха заявив, що так зване "тіньове" бронювання коштує українцям від 700 млн дол. до 2 млрд дол. на рік. З його слів, частина громадян спокійно сприймає таку ситуацію, враховуючи можливості офіційного "стратегічного" бронювання. Однак народні депутати працюють над кількома ідеями "економічного бронювання", щоб ці витрати йшли не "в тінь", а, наприклад, у державний бюджет. Якщо втілити у життя один з проєктів, то до бюджету залучать 5 млрд дол. Ці кошти — це 40% додаткового бюджету на ЗСУ і, наприклад, 66 винищувачів F-16, сказав нардеп.

"Є насправді три можливих сценарії. Сценарій номер один — лишити все як є. Є якийсь хаос, нічого з ним не вдіяти, його не чіпати і нехай він закріпить тіньове економічне бронювання, обсяги якого на рік починаються від 700 млн доларів і сягають 2 млн дол. на рік — це за розрахунками найбільш адекватними", — сказав він.

Політик коротко перелічив інші схеми захисту від мобілізації. Друга та третя схеми — це різні варіанти "економічного бронювання". Четверта схема видається йому найбільш справедливою. Ідея полягає у тому, що бронюється вся економіка і отримують захист від призову 50% працівників. На його думку, таким чином в Україні зникне безробіття. Однак на цьому шляху є ще одна проблеми — слід підвищити податки, заявив він.

"Вона мені найбільше подобається. Схема найбільш справедлива і дасть можливість бізнесу не нести додаткових витрат і мати можливість зберегти бізнес і співробітників. Є нюанс: якщо ми бронюємо всю економіку і в кожному підприємстві бронюємо 50% військовозобов'язаних, то тоді у нас рівень безробіття впаде до нуля", — впевнений Наталуха.

Економічне бронювання — деталі

Зазначимо, раніше Фокус розповідав про різні схеми уникнення мобілізації, які або вже затверджені нардепами, або перебувають на етапі обговорення. Перша схема — чинний порядок бронювання від мобілізації, під яке підпадають працівники компаній, які працюють на оборони або є критично-важливими. Над іншими схемами ще працюють. Згідно з одними — захист отримують громадяни, за яких власник підприємства платить 20 тис. грн щомісяця військового збору. За іншими — бронювання мають ті, хто отримує зарплату понад 35 тис. грн (або інші сході варіанти цієї ідеї).

У липні Наталуха розповів про ідею економічної мобілізації. Політик заявив, що компанії матимуть можливість безплатно надати якісь товари та послуги конкретним підрозділам Сил оборони. Натомість у межах витраченої суми вони забронюють певну кількість співробітників.

Нагадуємо, народний депутат озвучив кількість українців, які перебувають на обліку у податківців і можуть стати резервом для мобілізації.