Хватит на 66 F-16: Украина теряет из-за "теневого" бронирования до $2 млрд, — нардеп (видео)

В Украине исчезнет безработица благодаря особой схеме бронирования, заявил нардеп Дмитрий Наталуха. Ему особенно нравится такой вариант защиты от призыва.

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Украинцы платят около 2 млрд долл. в год за незаконное уклонение от мобилизации, в частности — за теневые схемы бронирования. На сегодня украинские парламентарии утвердили схему стратегического бронирования, но работают над схемами, чтобы уклонения было меньше, а средств для бюджета — больше. О расходах граждан на уклонение и планах нардепов председатель комитета по экономическому развитию Дмитрий Наталуха рассказал в эфире ТСН.

Наталуха заявил, что так называемое "теневое" бронирование стоит украинцам от 700 млн долл. до 2 млрд долл. в год. По его словам, часть граждан спокойно воспринимает такую ситуацию, учитывая возможности официального "стратегического" бронирования. Однако народные депутаты работают над несколькими идеями "экономического бронирования", чтобы эти расходы шли не "в тень", а, например, в государственный бюджет. Если воплотить в жизнь один из проектов, то в бюджет привлекут 5 млрд долл. Эти средства — это 40% дополнительного бюджета на ВСУ и, например, 66 истребителей F-16, сказал нардеп.

"Есть на самом деле три возможных сценария. Сценарий номер один — оставить все как есть. Есть какой-то хаос, ничего с ним не поделать, его не трогать и пусть он закрепит теневое экономическое бронирование, объемы которого в год начинаются от 700 млн долларов и достигают 2 млн долл. в год — это по расчетам наиболее адекватным", — сказал он.

Политик кратко перечислил другие схемы защиты от мобилизации. Вторая и третья схемы — это разные варианты "экономического бронирования". Четвертая схема представляется ему наиболее справедливой. Идея заключается в том, что бронируется вся экономика и получают защиту от призыва 50% работников. По его мнению, таким образом в Украине исчезнет безработица. Однако на этом пути есть еще одна проблемы — следует повысить налоги, заявил он.

"Она мне больше всего нравится. Схема наиболее справедливая и даст возможность бизнесу не нести дополнительных расходов и иметь возможность сохранить бизнес и сотрудников. Есть нюанс: если мы бронируем всю экономику и в каждом предприятии бронируем 50% военнообязанных, то тогда уровень безработицы упадет до нуля", — уверен Наталуха.

Экономичное бронирование — детали

Отметим, ранее Фокус рассказывал о различных схемах избежания мобилизации, которые либо уже утверждены нардепами, либо находятся на этапе обсуждения. Первая схема — действующий порядок бронирования от мобилизации, под которое подпадают работники компаний, работающих на оборону или являющихся критически-важными. Над другими схемами еще работают. Согласно одним — защиту получают граждане, за которых владелец предприятия платит 20 тыс. грн ежемесячно военного сбора. По другим — бронирование имеют те, кто получает зарплату более 35 тыс. грн (или другие восточные варианты этой идеи).

В июле Наталуха рассказал об идее экономической мобилизации. Политик заявил, что компании будут иметь возможность бесплатно предоставить какие-то товары и услуги конкретным подразделениям Сил обороны. Взамен в пределах потраченной суммы они забронируют определенное количество сотрудников.

Напоминаем, народный депутат озвучил количество украинцев, которые находятся на учете у налоговиков и могут стать резервом для мобилизации.