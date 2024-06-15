В ожидании рассмотрения законопроекта об экономическом бронировании Фокус уже сейчас узнал, распространяется ли бронирование на ФЛП, как это происходит и что может измениться в вопросе бронирования сотрудников и предпринимателей в скором времени.

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Законопроект по экономическому бронированию "О промышленной политике и прогнозируемости реального сектора экономики" №11331 недавно зарегистрировали в Верховной Раде. Согласно документу, о котором рассказал один из соавторов проекта народный депутат Дмитрий Наталуха, физическое лицо-предприниматель (ФЛП) сможет забронироваться и забронировать работников, если подтвердит реальное ведение деятельности в течение последнего года. Адвокаты проконсультировали Фокус относительно сегодняшней ситуации с бронированием и тонкостей будущего экономического бронирования.

Условия и правила: какие предприниматели сегодня могут забронировать себя от мобилизации

Сегодня основным условием бронирования является не форма осуществления предпринимательской деятельности, а реальность ее осуществления, вид, объем заработка от такой деятельности и сумма уплаченного налога. Об этом Фокусу рассказала партнер, адвокат адвокатского объединения "Фомин и партнеры" Юлия Степаненко.

Недавно в Верховной Раде зарегистрировали законопроект об экономическом бронировании

Она отметила, что закон определяет, что бронированию во время действия военного положения подлежат работники, работающие, в частности на предприятиях, в учреждениях и организациях, которые являются критически важными для функционирования экономики и обеспечения жизнедеятельности населения в особый период."Вопрос бронирования ФЛП и возможность приобретения ими статуса "критически важных" действующим законодательством на сегодняшний день не урегулирован", — отметила адвокат.

Важно

В Раде зарегистрировали законопроект об "экономическом бронировании": что известно

Действительно, теоретически ФОПы могут получить бронь от мобилизации. Это возможно в случае, если физическое лицо-предприниматель и его работники выполняют стратегически важную работу для оборонной способности Украины, добавляет PR-менеджер портала Work.ua Виктория Белякова. "Если ФЛП выполняют заказы от Минобороны, они имеют право получить бронирование работников", — говорит эксперт. Однако, в отличие от крупных бизнесов, ФЛП, работающий в пищепроме, на топливном рынке или в IT, возможности себя забронировать сегодня не имеет.

Если ФЛП выполняют заказы от Минобороны, они имеют право получить бронирование работников Фото: cases.media

Экономическое бронирование ФЛП: основные условия для получения отсрочки от мобилизации

Процедура бронирования сегодня одинакова для всех без исключения, независимо от того, физлицо-предприниматель это или государственное предприятие. Процедура бронирования сегодня одинакова для всех без исключения, независимо от того, это физлицо-предприниматель или государственное предприятие. Предложенный депутатами закона №11331 предусматривает внесение изменений в Налоговый кодекс о бронировании за военный сбор субъектами хозяйствования, однако законопроект не указывает форму регистрации предприятия, а значит, имеется в виду любой субъект, включая физлиц-предпринимателей.

Известны следующие условия для бронирования ФЛП, которые могут быть рассмотрены и утверждены в результате принятия изменений в законодательство::

реальное ведение деятельности в течение последнего года;

уплата военного сбора в сумме 20 000 грн в месяц за работника (здесь важно напомнить, что ФЛП первой группы сразу "выпадают" из этого списка, ведь лишены возможности нанимать работников);

бронируются наиболее "критически важные" работники, что решает ФЛП, ведь налог уплачивается не наемным работником, а самим субъектом хозяйствования.

Процент забронированных будет определен Кабмином, а значит бронировать всех наемных сотрудников ФОПы не смогут

В то же время, процент забронированных будет определен Кабмином, а значит бронировать всех наемных сотрудников ФОПы не смогут. Однако это то, что касается проекта №11331, но в ближайшее время в Раде могут зарегистрировать и альтернативные, о содержании которых сейчас информации, к сожалению, нет.

Законом предусмотрена возможность бронирования ФЛП, которым установлены мобилизационные задания Фото: Getty Images

Бронирование и зарплата — оставят ли эту норму

Споры относительно уровня зарплаты и возможности получить отсрочку от призыва ведутся еще с марта 2024-го. Действительно, в Кабмине предлагали привязать бронирование работников к уровню заработной платы.

"Вскоре в парламенте будут зарегистрированы два альтернативных законопроекта, которые будут включать: модель с бронированием по уровню зарплаты в более 35 000 грн, а также смешанную модель — 35 000 грн зарплаты для наемного работника, 20 000 грн военного сбора для ФЛП", — сообщил народный депутат, председатель комитета Рады по вопросам экономического развития Дмитрий Наталуха.

Сегодня основным условием бронирования является не форма осуществления предпринимательской деятельности, а реальность ее осуществления Фото: Getty Images

Как работает бронирование ФЛП: пошаговый процесс

Фокус также расспросил специалистов, как сейчас бронируют ФЛП и чего ожидать в случае принятия изменений в законодательство. По словам Анны Даниэль, адвоката, управляющей Адвокатским бюро "Анны Даниэль", рабочий вариант процедуры выглядит достаточно понятно и прозрачно:

предприятие вносит сведения о работниках на электронном портале;

предоставляет квитанцию об уплате сбора, в случае ФЛП — справку о движении средств;

Государственная налоговая служба онлайн подтверждает отсутствие задолженности;

лицо получает желтый QR код, который подтверждает процедуру бронирования;

в течение 60 дней необходимо явиться в ЦНАП для обновления данных и валидации бронирования.

Забронированные граждане будут получать зеленый QR код, подтверждающий их бронирование, а предприятие получает право самостоятельно выбрать, каких работников забронировать. Право на выезд за границу экономическая бронь не предоставляет.

"Конечный вариант "модели" экономического бронирования будет понятен после появления самого текста законопроекта. Сейчас на сайте ВРУ его нет. Для бронирования нужен актуальный военно-учетный документ, пребывание на учете в ТЦК по месту регистрации, присвоенное воинское звание, военно-учетная специальность", — добавила адвокат.

Забронированные граждане будут получать зеленый QR код, подтверждающий их бронирование, а предприятие получает право самостоятельно выбрать, каких работников забронировать Фото: pexels.com

В какой срок и кто утверждает списки на бронь

Теоретически бронирование ФЛП сейчас выглядит просто, однако реализация процедуры требует знаний законодательства, времени, и, главное, наличия оснований для бронирования.

"В соответствии с п.3 ч.1 ст. 25 Закона Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации" предусмотрена возможность бронирования ФЛП, которым установлены мобилизационные задачи. Для реализации процедуры бронирования, ФЛП прежде всего должен заключить контракт с соответствующим государственным органом на выполнение мобилизационного задания. В дальнейшем, согласно п. 6 Порядка бронирования военнообязанных по списку военнообязанных во время действия военного положения, в государственный орган, который установил мобилизационное задание необходимо направить список военнообязанных, которые предлагаются к бронированию (в списке указать данные ФЛП), соответствующее обоснование и справку о количестве военнообязанных работников", — пояснил управляющий партнер АО EvrikaLaw, председатель Комитета НААУ по вопросам инвестиционной деятельности и приватизации Андрей Шабельников.

Для реализации процедуры бронирования, ФЛП прежде всего должен заключить контракт с соответствующим государственным органом на выполнение мобилизационного задания

После получения всех надлежащих документов орган государственной власти, который установил мобилизационное задание, должен проверить все и не позднее 5-ти рабочих дней со дня получения списка подать его на согласование в Минобороны. А оттуда в течение 10 дней согласованные списки идут в Минэкономики.

ФЛП, работающий в пищепроме, на топливном рынке или в IT, возможности себя забронировать сегодня не имеет Фото: pexels.com

"После этого указанное решение Минэкономики направляется в орган, предоставивший мобилизационное задание, а также в Минобороны, которое перенаправляет его в соответствующий ТЦК и СП. Завершающим этапом процедуры бронирования ФЛП является формирование Выписки из Решения Минэкономики о бронировании, которая является документом, подтверждающим предоставление военнообязанному ФЛП отсрочки", — говорит Шабельников. Адвокат добавляет: если же ФЛП не выполняет мобилизационные задачи и не имеет соответствующего договора с государственным органом, то основания для бронирования на сегодня отсутствуют, поэтому он и его работники подлежат мобилизации.

Поэтому в ожидании новостей от Верховной Рады по экономическому бронированию, ФЛП могут получать отсрочку, только если изготавливают заказ для армии или государства, что связано с мобилизацией, с обороной. Именно работа на обороноспособность страны сегодня предоставляет им законное основание для бронирования.