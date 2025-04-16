В профтехучилищах может уменьшиться уроков украинского языка: парламент принял законопроект

Верховная Рада Украины приняла за основу законопроект №13107-д, который предусматривает возможность организации учебного процесса на языках национальных меньшинств в учреждениях профессионального образования.

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Об этом сообщила народный депутат Украины от политической партии "Европейская солидарность", член Комитета Верховной Рады Украины по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества Ирина Геращенко. "За" проголосовали 264 нардепа.

Законопроектом предлагается ввести обучение на языках национальных меньшинств на уровне профессионального образования. По желанию 8 студентов могут создавать отдельные группы с обучением на языках меньшинств.

"Это противоречит цели профобразования — готовить специалистов работы в Украине, где языком работы, документации, предоставления услуг является украинский", — добавила Ирина Геращенко.

Нардеп добавила, что законопроект предусматривает возможность полноценного обучения исключительно на языке национального меньшинства, при этом украинский язык будет преподаваться только как отдельный учебный предмет. Кроме того, норма распространяется не только на представителей национальных меньшинств, но и на всех желающих студентов, независимо от их этнического происхождения.

Ирина Геращенко добавила, что законопроектом также предусматривается:

установить новые принципы развития профессионального образования и его финансирования.

популяризация профтехобразования среди молодежи.

переквалификация профобразования и переобучение должно быть доступным в любом возрасте и в течение жизни.

По ее словам, с 2027 года профессионально-техническое образование продлится 3 года и будет иметь академическое или профессиональное направление. Также документом, упрощается передача учебных заведений от государства к общинам, а учреждения профессионального образования получат больше независимости в принятии решений. Также проектом предусмотрено более тесное сотрудничество бизнеса и учебных заведений.

Добавим, что законопроект №13107-д "О профессиональном образовании" был зарегистрирован в Верховной Раде 14 марта 2025 года. Его инициаторами выступили народные депутаты Украины.

Напомним, 15 апреля Кабмин принял постановление, которое предоставляет военнослужащим право самостоятельно определять лицо, которому будет начисляться их денежное обеспечение в случае попадания в плен, пропажи без вести или интернирования. Каждый военный теперь может составить личное распоряжение, в котором укажет человека, который будет получать выплаты в случае чрезвычайной ситуации.

Добавим, что 16 апреля Верховная Рада рассмотрела законопроекты №13172 о продлении военного положения и №13173 — о продлении всеобщей мобилизации. Против проголосовал только один нардеп.