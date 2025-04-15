В Украине изменились правила получения выплат семьями военных, попавших в плен: детали
Кабинет министров Украины 15 апреля принял постановление, которое предоставляет военнослужащим право самостоятельно определять лицо, которому будет начисляться их денежное обеспечение в случае попадания в плен, пропажи без вести или интернирования.
Об этом сообщает Министерство обороны Украины.
В ведомстве добавили, что документ совершенствует механизм выплат военным, оказавшимся в чрезвычайных обстоятельствах, в частности:
- в плену;
- в заложниках;
- интернированные в нейтральных государствах,
- признаны пропавшими без вести.
Каждый военный теперь может составить личное распоряжение, в котором укажет человека, который будет получать выплаты в случае чрезвычайной ситуации. Документ заверяется командиром части или нотариусом и хранится в личном деле военнослужащего.
Как отмечает Минобороны, постановление также определяет:
- условия начала и прекращения выплат;
- перечень необходимых документов;
- механизм отмены или обновления распоряжения;
- порядок передачи и хранения документа;
- доступ ТЦК и СП к госреестрам для идентификации лиц, имеющих право на выплаты.
Напомним, недавно в Украине запустили электронный кабинет военно-врачебной комиссии. С 1 апреля все выводы медицинских комиссий будут оформлять справки и свидетельства о болезни только в электронном формате.
Добавим, что 15 апреля в Минобороны сообщили о расширении перечня боевых должностей и специальностей, к которым могут присоединиться добровольцы по проекту "Контракт 18-24". Отныне добровольцам обещают не только миллионные выплаты, но и возможность выбрать, кем они будут служить.