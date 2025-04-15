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Военный Фокус

В Украине изменились правила получения выплат семьями военных, попавших в плен: детали

Военные, плен, выплаты, деньги
Фото: Открытые источники | Теперь военные самостоятельно будут определять, кому будет начисляться их зарплата в случае плена (иллюстративное фото)

Кабинет министров Украины 15 апреля принял постановление, которое предоставляет военнослужащим право самостоятельно определять лицо, которому будет начисляться их денежное обеспечение в случае попадания в плен, пропажи без вести или интернирования.

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Об этом сообщает Министерство обороны Украины.

В ведомстве добавили, что документ совершенствует механизм выплат военным, оказавшимся в чрезвычайных обстоятельствах, в частности:

  • в плену;
  • в заложниках;
  • интернированные в нейтральных государствах,
  • признаны пропавшими без вести.

Каждый военный теперь может составить личное распоряжение, в котором укажет человека, который будет получать выплаты в случае чрезвычайной ситуации. Документ заверяется командиром части или нотариусом и хранится в личном деле военнослужащего.

Как отмечает Минобороны, постановление также определяет:

  • условия начала и прекращения выплат;
  • перечень необходимых документов;
  • механизм отмены или обновления распоряжения;
  • порядок передачи и хранения документа;
  • доступ ТЦК и СП к госреестрам для идентификации лиц, имеющих право на выплаты.

Напомним, недавно в Украине запустили электронный кабинет военно-врачебной комиссии. С 1 апреля все выводы медицинских комиссий будут оформлять справки и свидетельства о болезни только в электронном формате.

Добавим, что 15 апреля в Минобороны сообщили о расширении перечня боевых должностей и специальностей, к которым могут присоединиться добровольцы по проекту "Контракт 18-24". Отныне добровольцам обещают не только миллионные выплаты, но и возможность выбрать, кем они будут служить.