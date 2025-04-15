В Україні змінилися правила отримання виплат сім'ями військових, які потрапили в полон: деталі

Кабінет міністрів України 15 квітня ухвалив постанову, яка надає військовослужбовцям право самостійно визначати особу, якій нараховуватиметься їхнє грошове забезпечення у разі потрапляння в полон, зникнення безвісти або інтернування.

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Про це повідомляє Міністерство оборони України.

У відомстві додали, що документ вдосконалює механізм виплат військовим, що опинилися в надзвичайних обставинах, зокрема:

у полоні;

у заручниках;

інтерновані в нейтральних державах,

визнані зниклими безвісти.

Кожен військовий тепер може скласти особисте розпорядження, в якому вкаже людину, що отримуватиме виплати у випадку надзвичайної ситуації. Документ засвідчується командиром частини або нотаріусом і зберігається в особовій справі військовослужбовця.

Як зазначає Міноборони, постанова також визначає:

умови початку та припинення виплат;

перелік необхідних документів;

механізм скасування або оновлення розпорядження;

порядок передачі та зберігання документа;

доступ ТЦК та СП до держреєстрів для ідентифікації осіб, які мають право на виплати.

Нагадаємо, нещодавно в Україні запустили електронний кабінет військово-лікарської комісії. З 1 квітня усі висновки медичних комісій оформлюватимуть довідки й свідоцтва про хворобу лише в електронному форматі.

Додамо, що 15 квітня в Міноборони повідомили про розширення переліку бойових посад та спеціальностей, до яких можуть приєднатися добровольці за проєктом "Контракт 18-24". Відтепер добровольцям обіцяють не лише мільйонні виплати, але й можливість обрати, ким вони будуть служити.