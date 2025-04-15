В Україні змінилися правила отримання виплат сім'ями військових, які потрапили в полон: деталі
Кабінет міністрів України 15 квітня ухвалив постанову, яка надає військовослужбовцям право самостійно визначати особу, якій нараховуватиметься їхнє грошове забезпечення у разі потрапляння в полон, зникнення безвісти або інтернування.
Про це повідомляє Міністерство оборони України.
У відомстві додали, що документ вдосконалює механізм виплат військовим, що опинилися в надзвичайних обставинах, зокрема:
- у полоні;
- у заручниках;
- інтерновані в нейтральних державах,
- визнані зниклими безвісти.
Кожен військовий тепер може скласти особисте розпорядження, в якому вкаже людину, що отримуватиме виплати у випадку надзвичайної ситуації. Документ засвідчується командиром частини або нотаріусом і зберігається в особовій справі військовослужбовця.
Як зазначає Міноборони, постанова також визначає:
- умови початку та припинення виплат;
- перелік необхідних документів;
- механізм скасування або оновлення розпорядження;
- порядок передачі та зберігання документа;
- доступ ТЦК та СП до держреєстрів для ідентифікації осіб, які мають право на виплати.
Нагадаємо, нещодавно в Україні запустили електронний кабінет військово-лікарської комісії. З 1 квітня усі висновки медичних комісій оформлюватимуть довідки й свідоцтва про хворобу лише в електронному форматі.
Додамо, що 15 квітня в Міноборони повідомили про розширення переліку бойових посад та спеціальностей, до яких можуть приєднатися добровольці за проєктом "Контракт 18-24". Відтепер добровольцям обіцяють не лише мільйонні виплати, але й можливість обрати, ким вони будуть служити.