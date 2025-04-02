В Україні запустили електронний кабінет ВЛК: що змінилось для військовозобов'язаних

Тепер комісії оформлюватимуть довідки й свідоцтва про хворобу лише в електронному форматі. За даними Міноборони, у новій системі вже зареєструвались понад 12 тисяч медиків.

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Про запуск нового етапу в реформі ВЛК повідомила заступниця міністра оборони з питань цифровізації Катерина Черногоренко.

Міноборони запустив електронний кабінет ВЛК

З 1 квітня усі висновки медкомісій формуватимуться в електронному форматі. У новій системі вже зареєструвались понад 12 тисяч членів ВЛК, і за місяць вони виконали понад 100 тисяч різник операцій в електронних кабінетах.

"Це доводить, що система працює і готова до масштабування. До речі, Львівщина — наш пілотний регіон — показала дуже круті результати у тестуванні", — зауважила Черногоренко.

Запрацював електронний кабінет ВЛК: що треба знати

У Волинському обласному ТЦК уточнили, що з 1 квітня стартував другий етап впровадження електронних постанов ВЛК. Тепер медкомісії зобов’язані оформлювати довідки та свідоцтва про хворобу виключно в електронному форматі.

Усі постанови ВЛК оформлюватимуться через Медичну інформаційну систему ЗСУ. Електронні направлення на медогляд, сформовані у реєстрі "Оберіг", будуть автоматично з’являтись у кабінетах. Висновки теж автоматично передаватимуться в реєстр.

У ТЦК виділили три переваги цих змін: документи можна буде оформлювати швидше, бюрократії стане менше, а військовим і військовозобов’язаним буде зручніше.

"Це значно спростить процеси та скоротить терміни розгляду заяв", — додала пресслужба.

Нагадаємо, у Мінекономіки повідомили, що з 1 квітня втратять відстрочку працівники, заброньовані за старою системою. Зазначається, що більшість компаній вже підтвердили свій статус і перебронювали співробітників.

Військовозобов’язані, які раніше були визнані ВЛК обмежено придатними, мають час до 5 червня на те, щоб знову пройти медогляд. Тих, хто не встигне оновити статус в цей термін, оштрафують.