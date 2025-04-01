З 1 квітня деякі категорії населення втрачають бронювання від мобілізації: деталі від Мінекономіки

З 1 квітня втратять чинність усі бронювання, які були оформлені за старими правилами. Продовжити бронювання своїх фахівців після цієї дати зможуть лише компанії, які вже оновили статус критичності відповідно до нових вимог.

Related video

Про це повідомили в Міністерстві економіки України.

"З початку року більшість сумлінних компаній вже перепідтвердили свою критичність у відповідних державних органах і перебронювали своїх працівників. Відстрочки переброньованих працівників залишаються чинними після першого квітня", – зазначив заступник міністра економіки України Віталій Кіндратів.

Які зміни очікуються з 1 квітня:

завершується термін дії бронювань, які оформлені за старою системою;

відновлюється стандартний режим розгляду заяв на бронювання працівників для критично важливих підприємств — 72 години.

Бронювання будуть доступні виключно підприємствам, які отримали підтвердження критичності за новими правилами. В разі неоновлення статусу його необхідно оновити за новою процедурою, а після підтвердження нового слід оформити бронювання працівників повторно. В разі наявності у співробітника активного бронювання, його необхідно спочатку анулювати.

"Нагадуємо, що всі бронювання здійснюються виключно в електронному форматі через портал Дія. Жодних паперових документів чи наказів готувати не потрібно", — додали у відомстві.

Нагадаємо, що в період дії воєнного стану та мобілізації в Україні чоловіків віком до 25 років не призивають на військову службу до лав Збройних сил України. Однак є винятки, за яких навіть молоді громадяни можуть бути мобілізовані у квітні.

Зазначимо, що 18 березня заступниця міністра оборони Катерина Черногоренко анонсувала нові види відстрочок від мобілізації, які оформлюватимуться через додаток "Резерв+". Нові можливості стануть доступні до 8 травня і допоможуть хворим та громадянам з дітьми.