Мобілізація до 25 років: кого з чоловіків можуть призвати з 1 квітня

З 18 років деякі категорії населення підлягають мобілізації, зокрема, ті, хто вже має статус військовозобов'язаного.

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В період дії воєнного стану та мобілізації в Україні чоловіків віком до 25 років не призивають на військову службу до лав Збройних сил України. Однак видання "Телеграф" розповідає про винятки, за яких навіть молоді громадяни можуть бути мобілізовані у квітні.

Зокрема, зі законом про мобілізаційну підготовку та мобілізацію, призову підлягають ті, хто вже має статус військовозобов’язаного. Тому з 18 років проходити військову службу в ЗСУ можуть:

випускники військових кафедр або військових вишів, які отримали військово-облікову спеціальність;

чоловіки, які відслужили в армії у мирний час;

люди, які пройшли альтернативну (невійськову) службу;

колишні працівники поліції, рядового складу Міністерства внутрішніх справ або Державної митної служби, які були звільнені з роботи.

Журналісти видання зазначають, що наявність військово-облікової спеціальності або досвіду служби в армії дозволяє таким громадянам брати участь у мобілізаційних заходах, навіть якщо їм менше ніж 25 років. Їх не можуть мобілізувати у випадках, якщо громадяни віком до 25 років не мають військового досвіду.

Нагадаємо, раніше адвокатка Тетяна Савченко розповідала, чи можуть призвати у ЗСУ осіб старше 60 років. Вона зазначила, що певні категорії військовослужбовців служитимуть на п’ять років довше.

Варто додати, що мобілізації у 2025 році підлягають деякі категорії громадян. Крім цього, дехто може доєднатись до війська добровільно.