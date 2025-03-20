Можуть відправитись на фронт: хто підлягає мобілізації в 2025 році

До лав ЗСУ можуть призвати декілька категорій населення, деякі можуть доєднатись до війська добровільно.

Related video

Під час дії воєнного стану деякі категорії населення можуть мобілізувати до лав Збройних сил України. NV розповіло, кого можуть призвати до лав Збройних сил України у 2025 році.

Зокрема, мобілізації підлягають такі групи військовозобов'язаних:

чоловіки віком від 18 до 60 років, які придатні та обмежено придатні за станом здоров’я під час воєнного стану при наявності військового досвіду;

чоловіки віком від 25 років до 60 років, які придатні та обмежено придатні (протягом дев’яти місяців мали пройти повторно пройти військово-лікарську комісію — до 4 лютого 2025 року та отримати статус придатні чи непридатні) за станом здоров’я під час воєнного стану при відсутності військового досвіду;

чоловіки віком від 18 до 60 років, які зняті та виключені з військового обліку, однак визнані придатними або обмежено придатними (протягом дев’яти місяців повинні повторно пройти військово-лікарську комісію — до 4 лютого 2025 року та отримати статус придатні чи непридатні) через стан здоров’я в умовах воєнного стану на підставі рішення ВЛК.

Також до лав ЗСУ можна доєднатись добровільно. Це можуть зробити:

призовники віком від 18 до 25 років, які раніше не брали участь у виконанні строкової служби — на службу за контрактом;

жінки віком до 60 років, які придатні за станом здоров’я;

люди з інвалідністю, а також ті, хто отримав право на відтермінування від мобілізації через сімейні обставини.

Раніше юристи розповідали, кого не можуть мобілізувати під час війни. Ці категорії населення можуть не призивати до лав Збройних сил України через наявність відстрочки.

Нагадаємо, що на Буковині чоловік вдруге виграв справу у суді проти ТЦК. Суддя двічі визнав протиправними дії працівників ТЦК і примусив їх надати відстрочку, на яку відповідно до законодавства має право буковинець.