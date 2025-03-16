На Буковині чоловік вдруге виграв справу у суді проти ТЦК: тепер йому зобов'язані надати відстрочку, деталі

Суддя двічі визнав протиправними дії працівників ТЦК і примусив їх надати відстрочку, на яку, відповідно до законодавства, має право буковинець.

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До Чернівецького окружного адмінсуду двічі звернувся мешканець Буковини: причиною звернення стала відмова Територіального центру комплектування та соціальної підтримки у наданні йому відстрочки, на яку позивач мав право через те, що навчається в іноземному закладі вищої освіти. Буковинець двічі просив у ТЦК, аби йому надали відстрочку через здобуття освіти, однак двічі йому у цьому відмовляли. Зрештою, йому довелося піти до суду, де він двічі виграв справу. Про це розповіло видання Zahid.net 15 березня.

У судовому реєстрі суду у березні оприлюднили рішення, в якому йдеться про те, що до відомства звернувся зі зверненням студент Академії міжнародного та регіонального співробітництва імені Зигмунта Глогера, розташованої у Польщі. Там чоловік здобуває бакалавра на денній формі навчання.

Вперше буковинець звернувся до суду у липні 2024 року: причиною стало те, що ТЦК відмовив йому у відстрочці через нібито невідповідність сертифіката про здобування освіти. У вересні суд частково оскаржив рішення ТЦК та вимагав повторного перегляду документів, наданих буковинцем для отримання відстрочки.

Однак у ТЦК після перегляду документів продовжували наполягати на тому, що вони не надають права на відстрочку. Йшлося про те, що нібито правдивість довідки про навчання не є підтвердженою, а також співробітники ТЦК посилалися на інформацію з "Оберегу", де було вказано про інше місце навчання, в освітньому закладі у Чернівцях.

Тоді студенту знову довелося звертатися до суду, аби оскаржити такі дії ТЦК. Зрештою, суддя ретельно вивчив усі деталі справи та зазначив, що надана документація підтверджує право на відстрочку. Суд зобов'язав ТЦК видати позивачеві відповідний документ.

Зазначимо, що, згідно із чинним законодавством відстрочка від призову на військову службу під час мобілізації, на особливий період надається на строк, передбачений законом, але не більший як строк проведення мобілізації, встановлений указом президента України.

Нагадаємо, раніше Фокус дізнавався, чи порушує закон відмова від повістки.

Також стало відомо, в яких випадках можна не йти до ТЦК за повісткою.