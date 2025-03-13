Причин всього декілька: юрист пояснив, в яких випадках можна не йти в ТЦК по повістці

Якщо у військовозобов'язаного є поважна причина, він може не явитись до ТЦК, однак протягом трьох діб має повідомити про причини неявки.

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Під час дії воєнного стану та мобілізації в Україні у разі отримання повістки всі військовозобов'язані мають з'явитися до територіального центру комплектування та соціальної підтримки у зазначений в документі день і час. Однак військовозобов'язані мають законні причини не з'явитися за повісткою у зазначену дату і час. Про це в коментарі РБК-Україна розповідає юрист практики військового права юридичної компанії "Приходько та партнери" Ярослав Звоненко.

В яких випадках військовозобов'язані можуть не з'явитись за повісткою

Поважні причини неприбуття по повістці визначені постановою Кабінету міністрів України "Про затвердження Порядку проведення призову громадян на військову службу під час мобілізації, на особливий період" від 16 травня 2024 року № 560. До них відносяться:

перешкода стихійного характеру, воєнні дії на відповідній території та їх наслідки або інші обставини, які позбавили його можливості особисто прибути у визначені пункт і строк;

хвороба громадянина,

смерть близького родича його або дружини.

"Громадянин має повідомити про поважність причини неприбуття у строк не пізніше трьох діб, а після завершення поважної причини неприбуття громадянин повинен прибути по повістці у термін не пізніше семи діб", – каже фахівець.

Якщо ж військовозобов’язаний не прибув у встановлений термін і не пояснив відсутність, це розцінюється як порушення правил військового обліку. Юрист пояснив, що таке порушення передбачає штраф від 17 000 до 25 500 грн відповідно до статей 210 та 210-1 КУпАП.

"Для фіксації порушення та притягнення до відповідальності направлення повторної повістки не є обов’язковим, хоча на практиці деякі ТЦК та СП фіксують порушення тільки після другої або третьої повістки, але законодавство дозволяє зробити це і після першої", – додав Ярослав Звоненко.

Раніше юрист розповідав, як діяти у випадку незаконної мобілізації. В цьому випадку оскаржити рішення військкомату можна безпосередньо через ТЦК або ж шляхом подання скарги до суду.

Також фахівці пояснювали, що робити у випадку оголошення ТЦК в розшук. Часто чоловіки дізнаються, що вони оголошені у розшук, під час перевірок документів та у сервісних центрах МВС.