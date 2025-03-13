Причин всего несколько: юрист объяснил, в каких случаях можно не идти в ТЦК по повестке

Если у военнообязанного есть уважительная причина, он может не явиться в ТЦК, однако в течение трех суток должен сообщить о причинах неявки.

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Во время действия военного положения и мобилизации в Украине в случае получения повестки все военнообязанные должны явиться в территориальный центр комплектования и социальной поддержки в указанный в документе день и время. Однако военнообязанные имеют законные причины не явиться по повестке в указанную дату и время. Об этом в комментарии РБК-Украина рассказывает юрист практики военного права юридической компании "Приходько и партнеры" Ярослав Звоненко.

В каких случаях военнообязанные могут не явиться по повестке

Уважительные причины неприбытия по повестке определены постановлением Кабинета министров Украины "Об утверждении Порядка проведения призыва граждан на военную службу по мобилизации, на особый период" от 16 мая 2024 года № 560. К ним относятся:

препятствие стихийного характера, военные действия на соответствующей территории и их последствия или другие обстоятельства, которые лишили его возможности лично прибыть в определенные пункт и срок;

болезнь гражданина,

смерть близкого родственника его или жены.

"Гражданин должен сообщить об уважительности причины неприбытия в срок не позднее трех суток, а после завершения уважительной причины неприбытия гражданин должен прибыть по повестке в срок не позднее семи суток", — говорит специалист.

Если же военнообязанный не прибыл в установленный срок и не объяснил отсутствие, это расценивается как нарушение правил воинского учета. Юрист пояснил, что такое нарушение предусматривает штраф от 17 000 до 25 500 грн в соответствии со статьями 210 и 210-1 КУоАП.

"Для фиксации нарушения и привлечения к ответственности направление повторной повестки не является обязательным, хотя на практике некоторые ТЦК и СП фиксируют нарушения только после второй или третьей повестки, но законодательство позволяет сделать это и после первой", — добавил Ярослав Звоненко.

Ранее юрист рассказывал, как действовать в случае незаконной мобилизации. В этом случае обжаловать решение военкомата можно непосредственно через ТЦК или путем подачи жалобы в суд.

Также специалисты объясняли, что делать в случае объявления ТЦК в розыск. Часто мужчины узнают, что они объявлены в розыск, во время проверок документов и в сервисных центрах МВД.