Незаконная мобилизация ТЦК: юрист рассказал, как действовать в этом случае

Правовед Дмитрий Франчук рассказал, что обжаловать решение военкомата можно непосредственно через ТЦК или путем подачи жалобы в суд.

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В условиях военного положения в Украине военнообязанного могут мобилизовать в ряды Вооруженных сил Украины. Однако в случае нарушения процедуры лицо имеет право обжаловать принятое решение. Юрист Дмитрий Франчук для "РБК-Украина" рассказывал, что это можно сделать через территориальный центр комплектования и социальной поддержки и путем подачи жалобы в суд.

Как обжаловать решение через ТЦК

Основаниями для обжалования Дмитрий Франчук называет:

наличие у лица бронирования;

непригодность к службе по состоянию здоровья;

наличие жены с инвалидностью;

наличие трех и более несовершеннолетних детей;

нарушение процедуры вручения повестки и тому подобное.

"Если вы считаете, что решение о мобилизации принято с нарушениями, например, есть основания для отсрочки или вас мобилизовали незаконно, можно подать жалобу в ТЦК и СП", — объясняет Франчук.

Для обжалования решения следует обратиться в соответствующий ТЦК с письменным заявлением и документами, подтверждающими основания для отсрочки (медицинские справки, документы об уходе за лицом с инвалидностью, документы об обучении и т.д.). Военкомат должен рассмотреть вопрос и предоставить письменный ответ.

"ТЦК может самостоятельно отменить ошибочное решение, но часто дело приходится решать в суде", — говорит юрист.

Обращение с жалобой в суд

Если ТЦК не отменил решение, его можно обжаловать в суде в течение 6 месяцев с момента получения. Для этого лицо должно:

подать административный иск в окружной административный суд по месту расположения ТЦК с указанием норм, которые были нарушены военкоматом;

вместе с иском подать соответствующие доказательства — это может быть выписка, документы о семейном положении или медицинские справки;

после суд может приостановить действие решения на время рассмотрения дела.

Следует отметить, что в Украине призывают лиц в возрасте от 25 до 60 лет. Однако в некоторых отдельных случаях мобилизовать могут также лицо моложе 25 лет. Юристы ранее рассказывали, в каких случаях это возможно.

Напомним, что в условиях военного положения не могут мобилизовать человека с инвалидностью III группы. Юристы уточнили, что законодательством в целом предусматривается право на отсрочку для лиц с инвалидностью без уточнения группы.