Мобилизация с 18 лет: юрист рассказал, в каких случаях это возможно

По словам юриста Даниила Гончаренко, в ряды ВСУ могут призвать человека в возрасте до 25 лет. Однако это возможно при определенных условиях.

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В условиях военного положения и всеобщей мобилизации в Украине призывают лиц в возрасте от 25 до 60 лет. Однако в некоторых отдельных случаях попасть мобилизовать могут также лицо, младше 25 лет. О таких случаях "РБК-Украина" рассказал юрист практики военного права юридической компании "Приходько и партнеры" Даниил Гончаренко.

В каких случаях могут мобилизовать лицо до 25 лет

Согласно закону Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации", мобилизованными могут быть только лица в статусе военнообязанного. Эксперт отметил, что по общему правилу такой статус лицо приобретает по достижению 25 лет. Однако существуют случаи, когда лицо могут призвать раньше.

Даниил Гончаренко уточнил, что речь идет о ситуации, когда лицо прошло срочную службу, было признано ограниченно-пригодным или же проходило службу по контракту в Вооруженных силах Украины.

"То есть если лицо в возрасте 18 лет является военнообязанным, то его могут мобилизовать", — добавил юрист ЮК "Приходько и партнеры".

По его словам, закон, который "исправляет эту ситуацию и запрещает мобилизацию всех мужчин до 25 лет", находится на подписи у президента.

Напомним, что в среду, 5 февраля, президент Владимир Зеленский подписал законы о продлении срока проведения всеобщей мобилизации и военного положения в Украине. Это произошло уже в 14 раз. Военное положение продлится до 9 мая.

Добавим, что в соответствии с решением Совета национальной безопасности и обороны бронь от мобилизации в Вооруженные Силы Украины получат работники украинских теплокомпаний, водоканалов и управления бытовыми отходами. Поставщики тепла, водоканалы и компании, вывозящие мусор, имеют право забронировать до 75% работников.