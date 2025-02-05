Мобилизация в Украине: какие предприятия будут бронировать максимальное число работников

Указ президента Владимира Зеленского расширяет возможность предоставления брони. Поставщики тепла, водоканалы и вывозящие мусор компании имеют право забронировать до 75% работников.

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Бронь от мобилизации в ВСУ получат работники украинских теплокомпаний, водоканалов и управления бытовыми отходами. Об этом говорится в решении Совета национальной безопасности и обороны (СНБО), которое утвердил указом президент Владимир Зеленский.

Указанные предприятия имеют право забронировать до 75% военнообязанных работников. Решение СНБО безотлагательно меняет постановление Кабинета Министров Украины от 27 января 2023 года № 76 под названием "Некоторые вопросы реализации положений Закона Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации" по вопросу бронирования военнообязанных.

"Вводится возможность бронирования от службы в армии работников субъектов хозяйствования, предоставляющих услуги потребителям по снабжению тепловой энергии, централизованного снабжения горячей водой, водоотвода, управления бытовыми отходами", — сказано в документе.

Кроме того, устанавливаются особенности определения критически важных для функционирования экономики и обеспечения жизнедеятельности Украины в особый период субъектов хозяйствования. Изменения коснутся и предприятий, работающих на сферу обороны.

Фокус ранее пояснял, могут ли работодатели забронировать человека, находящегося в розыске. Нарушившие правила воинского учета сначала должны уплатить штраф.

Минобороны и Командование медицинских сил ВСУ может "разбронировать" работников медучреждений. Медицинских специалистов могут мобилизовать, если они нужны армии.