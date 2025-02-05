Вариант только один: можно ли забронировать сотрудника, находящегося в розыске

По словам юристов, следует снять лицо с розыска, и только потом его можно будет забронировать.

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Сейчас предприятия могут осуществлять бронирование сотрудников исключительно через портал "Дія" в соответствии с Порядком бронирования военнообязанных на период мобилизации и на военное время, утвержденным постановлением Кабинета Министров Украины №76. Однако некоторые компании сталкиваются с проблемами при бронировании — в частности, невозможностью забронировать лицо, находящееся в розыске. Об этом рассказывают юристы юридической компании INSEININ.

Действующим законодательством предусмотрено, что сотрудники, находящиеся в розыске не подлежат бронированию и взятию на специальный воинский учет забронированных лиц. Пункт 29 порядка предусматривает, что для перевода военнообязанного на специальный воинский учет он должен:

состоять на воинском учете,

быть официально трудоустроенным,

уточнить свои военно-учетные данные,

не находиться в розыске.

Наличие отметки о нарушении правил воинского учета в электронном военно-учетном документе говорит о том, что военнообязанный находится в розыске ТЦК за совершение административного правонарушения, предусмотренного ст.210 или 210-1 Кодекса Украины об административных правонарушениях. Поэтому такие лица не могут быть забронированы за предприятием.

Как снять лицо с розыска с целью дальнейшего бронирования

Причинами розыска являются нарушения военнообязанным правил воинского учета. К ним относятся:

неявка по повестке;

уклонение от прохождения ВВК;

уклонение от призыва на военную службу.

После фиксации нарушения работники ТЦК должны обратиться в органы полиции для розыска нарушителя и доставки его для составления протокола о совершении административного правонарушения. Только после привлечения лица к ответственности его можно снять с розыска.

Алгоритм снятия лица с розыска:

составление протокола;

вынесение постановления;

уплата денежного штрафа.

Напомним, что в Украине обновили правила мобилизации. Теперь военнообязанных можно сразу отправить на медосмотр.

Недавно две категории населения получили право на бронирование от мобилизации. Фокус рассказывал, кто к ним относится.