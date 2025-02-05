Варіант лише один: чи можна забронювати співробітника, який перебуває в розшуку

За словами юристів, слід зняти особу з розшуку, і тільки потім її можна буде забронювати.

Related video

Наразі підприємства можуть здійснювати бронювання співробітників виключно через портал "Дія" відповідно до Порядку бронювання військовозобов’язаних на період мобілізації та на воєнний час, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України №76. Проте деякі компанії стикаються з проблемами під час бронювання — зокрема, неможливістю забронювати особу, яка перебуває в розшуку. Про це розповідають юристи юридичної компанії INSEININ.

Чинним законодавством передбачено, що співробітники, які перебувають у розшуку не підлягають бронюванню та взяттю на спеціальний військовий обліку заброньованих осіб. Пункт 29 порядку передбачає, що для переведення військовозобов’язаного на спеціальний військовий облік він має:

перебувати на військовому обліку,

бути офіційно працевлаштованим,

уточнити свої військово-облікові дані,

не перебувати у розшуку.

Наявність відмітки про порушення правил військового обліку в електронному військово-обліковому документі говорить про те, що військовозобовʼязаний знаходиться у розшуку ТЦК за вчинення адміністративного правопорушення, яке передбачене ст.210 або 210-1 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Тому такі особи не можуть бути заброньованими за підприємством.

Як зняти особу з розшуку з метою подальшого бронювання

Причинами розшуку є порушення військовозобовʼязаним правил військового обліку. До них відносяться:

неявка за повісткою;

ухилення від проходження ВЛК;

ухилення від призову на військову службу.

Після фіксації порушення працівники ТЦК мають звернутись до органів поліції для розшуку порушника та доставлення його для складання протоколу про вчинення адміністративного правопорушення. Тільки після притягнення особи до відповідальності її можна зняти з розшуку.

Алгоритм зняття особи з розшуку:

складання протоколу;

винесення постанови;

сплата грошового штрафу.

Нагадаємо, що в Україні оновили правила мобілізації. Тепер військовозобов'язаних можна одразу відправити на медогляд.

Нещодавно дві категорії населення отримали право на бронювання від мобілізації. Фокус розповідав, хто до них відноситься.