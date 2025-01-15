Бронювання через "Дію" в Україні: що нового та як діє процедура

Електронне бронювання через "Дію" стало можливим завдяки рішенню уряду. Щоб забронювати працівника, не потрібно чекати три дні та боятися його мобілізації.

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Кабінет Міністрів України дозволив підприємствам, які оновили статус критично важливих, перебронювати працівників через портал "Дія". При цьому чекати 72 години не потрібно, повідомили в Міністерстві економіки України.

Ця можливість діятиме з 22 січня до 1 березня 2025 року, забронювати працівника через "Дію" можна тепер у режимі реального часу.

Раніше списки працівників на бронь дозволяли подавати тільки після закінчення терміну бронювання. Це створювало 72-годинну паузу, під час якої працівника могли мобілізувати співробітники ТЦК. Тепер це можна зробити завчасно, що значно спрощує процес, сказано на порталі "Дія".

Підприємства з 22 січня можуть подавати списки на нове бронювання, що дасть змогу анулювати попереднє бронювання й одразу оформити нове — без перерв. Такі заяви опрацьовуватимуться за один день.

Міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров додав, що актуальне бронювання діє до 28 лютого 2025 року. Підприємці зобов'язані оновити статус критичності до кінця лютого. Для цього їм треба подати документи, що підтверджують відповідність критеріям, до відповідного держоргану.

Уряд також дозволив бронювати всіх працівників державних і комунальних медзакладів. Раніше дозволяли бронювати лише 50% військовозобов'язаних. Йдеться про заклади, що проводять судово-медичні та судово-психіатричні експертизи, а також центри крові.

"Спрощення процедури бронювання для медичних закладів є своєчасним рішенням з огляду на критичну роль цих установ у підтримці життєдіяльності країни", — зауважив заступник міністра економіки Віталій Кіндратів.

Нагадаємо, заступник начальника районного ТЦК у Києві Лариса Козак стверджувала, що наявність броні не звільняє чоловіків від обов'язку прибути до районного військкомату.

У Міністерстві національної єдності раніше пропонували українцям, які виїхали з країни, роботу на оборонних підприємствах із бронюванням.