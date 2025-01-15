Бронирование через "Дію" в Украине: что нового и как действует процедура

Электронное бронирование через "Дію" стало возможно благодаря решению правительства. Чтобы забронировать работника, не нужно ждать три дня и бояться его мобилизации.

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Кабинет Министров Украины разрешил предприятиям, обновившим статус критически важных, перебронировать работников через портал "Дія". При этом ждать 72 часа не нужно, сообщили в Министерстве экономики Украины.

Данная возможность будет действовать с 22 января по 1 марта 2025 года, забронировать работника через "Дію" можно теперь в режиме реального времени.

Ранее списки работников на бронь разрешали подавать только по истечении срока бронирования. Это создавало 72-часовую паузу, во время которой работника могли мобилизировать сотрудники ТЦК. Теперь это можно сделать раньше времени, что значительно упрощает процесс, сказано на портале "Дія".

Предприятия с 22 января могут подавать списки на новое бронирование, что позволит аннулировать предварительное бронирование и сразу оформить новое — без перерывов. Такие заявления будут прорабатываться за один день.

Министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров добавил, что актуальное бронирование действует до 28 февраля 2025 года. Предприниматели обязаны обновить статус критичности до конца февраля. Для этого им надо подать документы, подтверждающие соответствие критериям, в соответствующий госорган.

Правительство также разрешило бронировать всех работников государственных и коммунальных медучреждений. Ранее разрешали бронировать только 50% военнообязанных. Речь идет об учреждениях, проводящих судебно-медицинские и судебно-психиатрические экспертизы, а также центрах крови.

"Упрощение процедуры бронирования для медицинских учреждений является своевременным решением, учитывающим критическую роль этих учреждений в поддержании жизнедеятельности страны", — заметил заместитель министра экономики Виталий Киндратив.

Напомним, замначальника районного ТЦК в Киеве Лариса Козак утверждала, что наличие брони не освобождает мужчин от обязанности прибыть в районный военкомат.

В Министерстве национального единства ранее предлагали выехавшим из страны украинцам работу на оборонных предприятиях с бронированием.