Украина готова предоставлять беженцам работу с бронированием, — Чернышов

По словам министра национального единства, некоторые индустрии очень нуждаются в специалистах, однако подобная работа — "это исключительно личное решение".

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Украина готова предоставить беженцам работу на оборонных предприятиях с бронированием от потенциальной мобилизации. Об этом рассказал глава Министерства национального единства Алексей Чернышов в комментарии "Радио Свобода".

По словам главы министерства, некоторые индустрии, в частности, оборонная и военно-промышленная отрасли нуждаются в специалистах "как воздух". Из-за дефицита профессионалов и специалистов Украина готова большинство из них бронировать от военной службы. Для этого планируется создание центров по помощи в поиске вакансий внутри Украины и в странах пребывания беженцев.

"Они смогут предоставлять услуги и поощрять выбрать тот или иной путь свой профессиональный в Украине. Я уверен, что украинские мужчины к этому стремятся, они хотят оказать пользу, если он не готов продолжать свой путь в военном направлении, он может предложить себя как специалист — и для того действует определенный механизм, его надо просто использовать", — утверждает министр Чернышов.

Вместе с тем, по словам члена комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Александра Федиенко, некоторые украинцы могут потерять бронь после 28 февраля и могут быть мобилизованы. Чтобы оставить работников, предприятия обязаны подтвердить статус критически важных.

Между тем в Украине существует проблема в некоторых специалистах, поэтому работодатели при их трудоустройстве предлагают высокие заработные зарплаты и возможность бронирования.