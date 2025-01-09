Мобилизация после 28 февраля: военнообязанные скоро утратят бронь, кого заберут в ВСУ

Многие военнообязанные потеряют бронирование после 28 февраля и часть украинцев мобилизуют. Предприятия обязаны подтвердить статус критически важных, чтобы оставить работников.

Related video

Украинcкие военнообязанные после 28 февраля потеряют бронирование, если их предприятия утратят статус критически важных. Об этом говорил член комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Александр Федиенко.

Руководители указанных предприятий могут попробовать получить статус критически важных, но в ожидании решения властей сотрудники ТЦК могут мобилизовать работников.

"Учитывая, что такие военнообязанные все на учете, ТЦК имеет полное право мобилизовать военнообязанных. Все в рамках закона", — подчеркивал политик.

При этом украинское законодательство не предусматривает выделение дополнительного времени на перебронирование граждан с сохранением отсрочки от призыва.

Федиенко отметил, что руководители ТЦК идут навстречу предприятиям из сфер обороны, связи и энергетики и дают им время на перебронирование работников.

Мобилизационное задание для компаний устанавливают военные администрации исходя из потребностей Минобороны. Если чиновники ОВА устроят проверки предприятий и увидят, что они не справляются, мобилизационный заказ отменят, добавил он.

Мобилизация после 28 февраля: когда возможно аннулирование брони

Отметим, что изменения в постановлении Кабмина №76 вносят 13 оснований, которые позволяют аннулировать бронь. Из них семь предусмотрены для работников критически важных предприятий и выглядят так:

завершение контракта на выполнение работ и услуг для ВСУ;

владелец решил закрыть предприятие;

военнообязанный уволился или приостановил трудовой договор;

органы власти отменили статус предприятия как критически важного;

руководитель предприятия аннулировал бронирование от мобилизации;

у гражданина появились другие основания для отсрочки от призыва в ВСУ;

зарплата работника меньше, чем 20 тысяч гривен.

Напомним, нардеп от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко говорил о якобы отказе Кабинета Министров Украины бронировать работников газовых предприятий. При таком сценарии большое количество объектов останутся без тепла.

Фокус ранее писал о возобновлении процедуры бронирования через портал "Дія" после кибератаки России. "Дія" сама будет подтягивать данные о военнообязанных работниках.