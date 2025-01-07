Бронирование от мобилизации: существует 13 оснований для аннулирования отсрочки

Руководитель компании может самостоятельно аннулировать отсрочку от мобилизации, говорится в постановлении Кабмина. Для этого ему достаточно сделать соответствующее обращение через приложение "Дія".

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Военнообязанные, которые во время мобилизации в Украине работают на критически-важных предприятиях, могут потерять бронирования от призыва и пойти в армию. Основания для аннулирования отсрочки описаны в постановлении Кабинета Министров №1332 от 22 ноября 2024 года. Перечень можно увидеть в постановлении, размещенном на портале Верховной Рады.

Мобилизация в Украине — когда аннулируют бронирование

В постановлении Кабмина приведен обновленный "Порядок бронирования военнообязанных по списку военнообязанных". В этом документе есть пункт 31 с перечнем из 13 оснований для аннулирования брони от призыва по мобилизации в Украине. Порядок касается военнообязанных, которые получили защиту от призыва из-за работы на критически-важном предприятии, учреждении, организации.

Какие основания для аннулирования бронирования (то есть для отмены отсрочки):

если истек срок действия отсрочки; если предприятие перестало выпускать товары или предоставлять услуги, в которых нуждаются Силы обороны; если утрачен статус критически-важного для экономики; если компания ликвидируется; если гражданин увольняется с предприятия; если гражданин временно прекратил трудовое соглашение; если есть обоснованное основание для аннулирования, которое подали органы власти; если есть представление от руководителя предприятия (разрешается раз в месяц через "Дію"); если есть отсрочка по другим причинам; если гражданин прекратил сотрудничество с международными институтами; если оператор противоминной деятельности не выполнил работу в течение шести месяцев; если зарплата у работника, который претендует на бронирование, менее 20 тыс. грн; если забронированный священник перестает быть работником религиозной организации.

Отдельно отмечается, что аннулирование отсрочки по п. 2-6 происходит только после решения Минэкономики. После этого у предприятия есть пять дней для того, чтобы изъять у военнообязанных выписку о том, что они имели бронь, указано в постановлении Кабмина.

Бронирование от мобилизации от предприятия — детали

О сроке действия отсрочки от мобилизации из-за работы на критически важном предприятии можно узнать из обновленного порядка бронирования, которое правительство утвердило 22 ноября 2024 года. В п. 3 указана следующая продолжительность предоставления брони:

пока действует контракт на производство товаров, услуг для Сил обороны;

на 12 месяцев — если человек работает на критически-важном для экономики предприятии или занимается гуманитарным разминированием;

пока продолжается мобилизация — для работников некоторых государственных учреждений (Нацполиция, НАПК, ГБР, судебная охрана и др.).

Отметим, нардеп Александр Федиенко опубликовал документ, из которого следует возможность мобилизации даже забронированного работника. Политик отметил, что после призыва такой человек уже не сможет уволиться из армии согласно требованиям действующего законодательства.

Напоминаем, 6 января в Николаевском терцентре комплектования рассказали, на каких основаниях призывают забронированных граждан.