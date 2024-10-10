Колл-центры и казино лишатся брони? Зачем в Украине проверяют критически важные предприятия

Стратегически важные для страны предприятия и организации не всегда могут забронировать нужное количество сотрудников. В то же время колл-центры и букмекерские конторы через военные администрации получают больший процент бронированных. Фокус выяснил, насколько справедливыми будут проверки бизнеса.

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Власти Украины инициировали проверку решений об определении критически важных предприятий и организаций. Толчком к действию послужило недовольство президента Украины Владимира Зеленского бронированием до 1,5 миллиона человек, писали в СМИ.

Кабинет Министров Украины до 15 ноября 2024 года приостановил действие положений по определению критически важных предприятий.

Аудит предприятий и организаций проведет комиссия, в составе которой будут военные. Если предприятие окажется не критичным, процесс бронирования сотрудников пересмотрят, рассказывал первый заместитель Министра обороны Украины Иван Гаврилюк.

Издание "Экономическая правда" отмечает, что до 15 ноября будут проводить сами проверки, а после этого Минэкономики займется анализом ее результатов. До 20 ноября о проверках проинформируют правительство.

Источник "РБК-Украина" в Кабмине говорит, что инициатором проверок выступило Минобороны. Чиновники захотели проверить, кого и на каких основаниях забронировали от мобилизации за время полномасштабной войны. Минобороны также отрицает приостановку бронирования военнообязанных на момент проверок.

"Решение было принято, потому что резко пошло увеличение количества забронированных людей. В течение двух лет было 540 тысяч человек, а здесь за пару месяцев — рост вдвое", — сказал он.

Как в Украине оценивают критическую важность предприятий

В настоящее время порядок бронирования военнообязанных регулирует постановление Кабмина №76. Критически важным для страны считается предприятие, которое соответствует трем и более критериям из списка:

сумма уплаченных налогов, сборов и платежей в бюджет за отчетный налоговый год превышает 1,5 млн евро;

сумма поступлений в иностранной валюте, кроме кредитов и займов, за налоговый год — более 32 млн евро;

предприятие имеет стратегическое значение для экономики и безопасности государства, важное значение для отрасли национальной экономики или удовлетворения потребностей территориальной общины;

отсутствие задолженности по уплате единого взноса на государственное социальное страхование;

размер средней заработной платы застрахованных работников не меньше размера средней заработной платы в регионе за IV квартал 2021 года;

предприятие является резидентом Дія.City.

По умолчанию критически важными предприятиями считаются учреждения ООН и представительства международных организаций, зарубежные дипломатические миссии, представительства донорских учреждений и исполнители проектов международной технической помощи и ряд неправительственных организаций, финансируемых Западом.

Аргументы за аудит предприятий

Необходимость аудита подтверждают и в Верховной Раде: парламентарии считают странным неравномерный процент бронирования исходя из сфер их занятости. Недостаточно критические для страны виды бизнеса через военные администрации получают больший процент бронирования сотрудников, чем предприятия, работающие в сфере промышленности, связи и энергетики.

По словам члена комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Александра Федиенко, последние три области могут иметь меньшее количество брони, чем другие.

Политик в разговоре с Фокусом не стал уточнять, какие именно отрасли являются менее критичными для функционирования страны. Можно предположить, что речь идет о спортзалах, колл-центрах, индустрии развлечений и прочих видах деятельности.

"На предприятиях с правом бронирования, критическую важность которых признали центральные органы исполнительной власти — министерства — все относительно нормально. Они соблюдают критерии, коррупционная составляющая исключена. Но я слышал, что есть вопросы по бронированию через военные администрации. Поэтому инициатива аудита выглядит абсолютно нормальной", — рассказывает нардеп.

Стихийный подход или здравая инициатива? Что даст проверка бизнеса

Внезапная проверка критических предприятий и организаций, по мнению старшего партнера адвокатской компании "Кравец и Партнеры" Ростислава Кравца, доказывает отсутствие системного подхода к мобилизации и воинского учета в Украине. Многие старые проблемы приходится решать по мере возникновения новых.

"Процесс бронирования изначально нуждался в системном подходе. Постановление Кабмина о бронировании приняли спустя полтора года после начала российского вторжения (документ датируется 27 января 2023 года. — Ред.). Далее десятки изменений в него вносили, а сейчас запустили очередные проверки, чтобы найти крайнего", — высказывает юрист свою точку зрения.

Кравец в общении с Фокусом напомнил скандальные случаи бронирования курьеров Glovo, работников казино и букмекерских контор. Стоит заметить, что далеко не все работники предприятий, выпускающих дроны, станции РЭБ и прочее военное оборудование, забронированы.

Перечисленные примеры лишний раз доказывают спуск властями проблем на местный уровень, чтобы люди сами брали на себя ответственность, утверждает юрист.

Качественный аудит всех критически важных предприятий, как указывает юрист, не провести за одну-две недели в авральном режиме. Можно выявить проблемы, но их решение займет намного больше времени.

"С кого-то снимут бронь, а кому-то добавят. Найдутся и желающие оспорить снятие брони, что приведет к дополнительному коллапсу военного учета", — подытожил Кравец.

Напомним, в приложении для военнообязанных, призывников и резервистов "Резерв+" отображаются данные о бронировании. Кроме этого, через смартфон можно подать заявку на отсрочку от призыва.

Кабинет министров ранее приняло постановление №932, по которому мужчины возрастом от 17 до 25 лет автоматически становятся на воинский учет в статусе призывников. При этом им не нужно проходить ВВК.