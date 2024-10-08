В приложении "Резерв+" появились новые функции: что изменилось для украинцев

В "Резерв+" добавили возможность проверить подлинность повестки через QR-код, а также функцию обновления базы неактивных электронных военно-учетных документов при сканировании QR-кодов.

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Министерство обороны Украины обновило приложение для военнообязанных, призывников и резервистов "Резерв+", добавив несколько новых функций. Об этом пишет портал dev.ua.

Новая версия приложения "Резерв+ (1.2.0) предусматривает три нововведения:

бронирование теперь отображается как отдельный вид отсрочки, согласно действующим законам;

​​функция обновления базы неактивных электронных военно-учетных документов при сканировании QR-кодов;

​​возможность проверить подлинность повестки через QR-код.

Как отмечают в издании, обновленный "Резерв+" уже доступен пользователям iOS. Пользователи Android смогут получить обновление в ближайшее время.

Минобороны обновило "Резерв+" Фото: dev.ua

Напомним, ранее заместитель министра обороны по цифровизации Екатерина Черногоренко заявила, что в мобильном приложении "Резерв+" планируют запустить три формы отсрочек от мобилизации.

Кроме того, руководитель управления информационных технологий Министерства обороны Олег Берестовой сообщал, что через приложение "Резерв+" военнообязанные смогут повторно обновить данные, подать заявку на отсрочку, а также выбрать себе специальность в ВСУ.