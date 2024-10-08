У застосунку "Резерв+" з'явилися нові функції: що змінилося для українців

У "Резерв+" додали можливість перевірити справжність повістки через QR-код, а також функцію оновлення бази неактивних електронних військово-облікових документів під час сканування QR-кодів.

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Міністерство оборони України оновило додаток для військовозобов'язаних, призовників і резервістів "Резерв+", додавши кілька нових функцій. Про це пише портал dev.ua.

Нова версія застосунку "Резерв+ (1.2.0) передбачає три нововведення:

бронювання тепер відображається як окремий вид відстрочки, згідно з чинними законами;

функція оновлення бази неактивних електронних військово-облікових документів після сканування QR-кодів;

можливість перевірити справжність повістки через QR-код.

Як зазначають у виданні, оновлений "Резерв+" уже доступний користувачам iOS. Користувачі Android зможуть отримати оновлення найближчим часом.

Міноборони оновило "Резерв+" Фото: dev.ua

Нагадаємо, раніше заступниця міністра оборони з цифровізації Катерина Чорногоренко заявила, що в мобільному застосунку "Резерв+" планують запустити три форми відстрочок від мобілізації.

Крім того, керівник управління інформаційних технологій Міністерства оборони Олег Берестовий повідомляв, що через застосунок "Резерв+" військовозобов'язані зможуть повторно оновити дані, подати заявку на відстрочку, а також обрати собі спеціальність у ЗСУ.