У Міноборони анонсували три форми відстрочки в "Резерв+": коли вони з'являться

Розробники планують додати в додаток "Резерв+" відстрочки для студентів, людей з інвалідністю та багатодітних батьків.

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У мобільному застосунку для військовозобов'язаних, призовників і резервістів "Резерв+" планують запустити три форми відстрочок від мобілізації. Про це сказала заступниця міністра оборони з цифровізації Катерина Черногоренко під час пресконференції на IT Arena 2024, передає портал dev.ua.

Йдеться про додавання в додаток "Резерв+" відстрочок для студентів, людей з інвалідністю та багатодітних батьків.

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Повідомляється, що оформлення відстрочок через "Резерв+" зніме необхідність зайвий раз відвідувати Територіальні центри комплектування і писати заяву. Наразі в Міноборони готують відповідну нормативну базу.

За словами Катерини Черногоренко, власники реєстрів, з яких запитують дані, мають бути технологічно готові до цього. Приміром, коли студенту денної форми навчання потрібно підтягнути необхідні для відтермінування дані, робиться запит до реєстру, яким опікується Міносвіти. Відповідно, утримувач реєстру має надати дозвіл.

Нагадаємо, спікер Полтавського обласного ТЦК майор Роман Істомін розповів, чи можна подати заяву на відстрочку через адвоката.

Своєю чергою в Полтавському обласному ТЦК повідомили, що під час оформлення відтермінування для батьків трьох і більше дітей, звертають увагу на заборгованість з аліментів.