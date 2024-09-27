В Україні можуть створити єдиний держреєстр військовослужбовців: деталі від Міноборони

Реєстр дасть змогу військовим та їхнім сім'ям отримувати електронні послуги, включно із соціальними пільгами, гарантіями та бонусними програмами, стверджують у Міноборони.

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У Міністерстві оборони України пропонують створити єдиний державний реєстр військовослужбовців для удосконалення військового обліку та надання електронних послуг. Про це йдеться на офіційному сайті оборонного відомства.

Повідомляється, що реєстр передбачає створення єдиної бази даних для військовослужбовців Збройних Сил України та Державної служби спеціального транспорту, а також введення унікального електронного ідентифікатора Military ID. Цей ідентифікатор уможливить обмін даними між реєстрами без використання персональних даних військових.

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Крім того, передбачається формування законодавчої бази для подальшого розвитку мобільного застосунку для військових "Армія+" та інформаційно-комунікаційної системи Міністерства оборони України. Військовослужбовці та їхні сім'ї зможуть отримувати електронні послуги, включно із соціальними пільгами, гарантіями та бонусними програмами.

У Міноборони наголосили, що реєстр не міститиме інформації про військову службу, звання або спеціальність людини. Чутливі дані зберігатимуться в інших захищених інформаційних системах. За потреби їх можна буде деперсоніфікувати за допомогою Military ID.

"Створення Єдиного реєстру — це черговий крок цифрової модернізації нашої системи військового управління. Коли законопроєкт стане законом, ми отримаємо юридичні інструменти роботи з інформацією про військовослужбовця та захисту таких даних", — заявила заступниця міністра оборони з цифровізації Катерина Чорногоренко.

Нагадаємо, з жовтня минулого року в Україні вже працює єдиний електронний реєстр призовників, військовозобов'язаних і резервістів "Оберіг".

Крім того, у вересні Міноборони запропонувало дозволити призовникам ставати на військовий облік онлайн через електронну ідентифікацію.