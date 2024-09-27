В Украине могут создать единый госреестр военнослужащих: детали от Минобороны
Реестр позволит военным и их семьям получать электронные услуги, включая социальные льготы, гарантии и бонусные программы, утверждают в Минобороны.
В Министерстве обороны Украины предлагают создать единый государственный реестр военнослужащих для усовершенствования военного учета и предоставления электронных услуг. Об этом говорится на официальном сайте оборонного ведомства.
Сообщается, что реестр предусматривает создание единой базы данных для военнослужащих Вооруженных Сил Украины и Государственной службы специального транспорта, а также введение уникального электронного идентификатора Military ID. Данный идентификатор сделает возможным обмен данными между реестрами без использования персональных данных военных.Важно
Кроме того, предполагается формирование законодательной базы для дальнейшего развития мобильного приложения для военных "Армия+" и информационно-коммуникационной системы Министерства обороны Украины. Военнослужащие и их семьи смогут получать электронные услуги, включая социальные льготы, гарантии и бонусные программы.
В Минобороны подчеркнули, что реестр не будет содержать информации о военной службе, звании или специальности человека. Чувствительные данные будут храниться в других защищенных информационных системах. При необходимости и можно будет деперсонифицировать с помощью Military ID.
"Создание Единого реестра — это очередной шаг цифровой модернизации нашей системы военного управления. Когда законопроект станет законом, мы получим юридические инструменты работы с информацией о военнослужащем и защиты таких данных" — заявила заместитель министра обороны по цифровизации Екатерина Черногоренко.
Напомним, с октября прошлого года в Украине уже работает единый электронный реестр призывников, военнообязанных и резервистов "Оберег".
Кроме того, в сентябре Минобороны предложило разрешить призывникам становиться на военный учет онлайн через электронную идентификацию.