В Украине могут создать единый госреестр военнослужащих: детали от Минобороны

Реестр позволит военным и их семьям получать электронные услуги, включая социальные льготы, гарантии и бонусные программы, утверждают в Минобороны.

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В Министерстве обороны Украины предлагают создать единый государственный реестр военнослужащих для усовершенствования военного учета и предоставления электронных услуг. Об этом говорится на официальном сайте оборонного ведомства.

Сообщается, что реестр предусматривает создание единой базы данных для военнослужащих Вооруженных Сил Украины и Государственной службы специального транспорта, а также введение уникального электронного идентификатора Military ID. Данный идентификатор сделает возможным обмен данными между реестрами без использования персональных данных военных.

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Кроме того, предполагается формирование законодательной базы для дальнейшего развития мобильного приложения для военных "Армия+" и информационно-коммуникационной системы Министерства обороны Украины. Военнослужащие и их семьи смогут получать электронные услуги, включая социальные льготы, гарантии и бонусные программы.

В Минобороны подчеркнули, что реестр не будет содержать информации о военной службе, звании или специальности человека. Чувствительные данные будут храниться в других защищенных информационных системах. При необходимости и можно будет деперсонифицировать с помощью Military ID.

"Создание Единого реестра — это очередной шаг цифровой модернизации нашей системы военного управления. Когда законопроект станет законом, мы получим юридические инструменты работы с информацией о военнослужащем и защиты таких данных" — заявила заместитель министра обороны по цифровизации Екатерина Черногоренко.

Напомним, с октября прошлого года в Украине уже работает единый электронный реестр призывников, военнообязанных и резервистов "Оберег".

Кроме того, в сентябре Минобороны предложило разрешить призывникам становиться на военный учет онлайн через электронную идентификацию.