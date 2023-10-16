В Украине запущен э-реестр военнообязанных: какие персональные данные в него войдут
По словам юристов, после соответствующего решения ВР Минобороны сможет получать информацию о гражданах из электронных реестров других государственных ведомств.
В Украине уже работает Единый электронный реестр военнообязанных "Оберег". О том, какие персональные данные украинцев попадут в систему, пишет портал Vesti.ua. со ссылкой на юристов.Важно
Сообщается, что Верховная Рада пока еще не вносила изменения в ряд нормативно правовых актов и не расширила функционал Единого государственного реестра.
Инициатива предусматривает передачу Министерству обороны Украины информации о лицах от 17 до 60 лет, которыми располагают государственные реестры Налоговой службы, Министерства здравоохранения, Министерства юстиции, Миграционной службы, Министерства внутренних дел, Центральной избирательной комиссии и прочих ведомств.
Так, Минобороны может получить информацию о местожительстве, работе, состоянии здоровья, выездах за границу, личных номерах телефонов и адресах электронной почты и многих других сведениях военнообязанных.
К сведениям, которые будут содержаться в упомянутом реестре, относятся:
- персональные данные призывников, военнообязанных и резервистов;
- служебные данные призывников, военнообязанных и резервистов;
- данные о необходимости в комплектовании личным составом ВСУ и других образованных в соответствии с законами Украины военных формирований, кроме информации, составляющей государственную тайну.
Электронный реестр военнообязанных в Украине: что известно
С октября в Украине заработал Единый электронный реестр военнообязанных "Оберег". Это нововведение призвано упростить учет и контроль над призывниками, резервистами и военнообязанными.
Министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров подтвердил что Единый электронный реестр военнообязанных уже функционирует и постоянно наполняется информацией. По его словам, в реестр внесли уже более 90% необходимой информации.
В Верховной Раде также планируют рассмотреть законопроект № 10062, который предусматривает значительное расширение источников наполнения реестра военнообязанных, а также создание Электронного кабинета призывника.