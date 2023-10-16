В Украине запущен э-реестр военнообязанных: какие персональные данные в него войдут

По словам юристов, после соответствующего решения ВР Минобороны сможет получать информацию о гражданах из электронных реестров других государственных ведомств.

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В Украине уже работает Единый электронный реестр военнообязанных "Оберег". О том, какие персональные данные украинцев попадут в систему, пишет портал Vesti.ua. со ссылкой на юристов.

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Сообщается, что Верховная Рада пока еще не вносила изменения в ряд нормативно правовых актов и не расширила функционал Единого государственного реестра.

Инициатива предусматривает передачу Министерству обороны Украины информации о лицах от 17 до 60 лет, которыми располагают государственные реестры Налоговой службы, Министерства здравоохранения, Министерства юстиции, Миграционной службы, Министерства внутренних дел, Центральной избирательной комиссии и прочих ведомств.

Так, Минобороны может получить информацию о местожительстве, работе, состоянии здоровья, выездах за границу, личных номерах телефонов и адресах электронной почты и многих других сведениях военнообязанных.

К сведениям, которые будут содержаться в упомянутом реестре, относятся:

персональные данные призывников, военнообязанных и резервистов;

служебные данные призывников, военнообязанных и резервистов;

данные о необходимости в комплектовании личным составом ВСУ и других образованных в соответствии с законами Украины военных формирований, кроме информации, составляющей государственную тайну.

Электронный реестр военнообязанных в Украине: что известно

С октября в Украине заработал Единый электронный реестр военнообязанных "Оберег". Это нововведение призвано упростить учет и контроль над призывниками, резервистами и военнообязанными.

Министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров подтвердил что Единый электронный реестр военнообязанных уже функционирует и постоянно наполняется информацией. По его словам, в реестр внесли уже более 90% необходимой информации.

В Верховной Раде также планируют рассмотреть законопроект № 10062, который предусматривает значительное расширение источников наполнения реестра военнообязанных, а также создание Электронного кабинета призывника.