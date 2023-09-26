Уже с октября: мужчины в Украине больше не смогут "скрыться" от ТЦК
Военнообязанным больше не нужно будет приходить в военкомат, чтобы обновить свои данные. Все сведения о них будут автоматически поступать в э-реестр.
В Украине с октября 2023 года начнет работать электронный реестр военнообязанных. Это нововведение призвано упростить учет и контроль за призывниками, резервистами и военнообязанными. Об этом говорится в законопроекте №10062.
Как будет работать реестр военнообязанных
Реестр будет содержать данные о всех гражданах Украины мужского пола в возрасте от 17 до 60 лет. В него будут включаться следующие сведения:
- ФИО, дата и место рождения, пол, гражданство;
- место жительства и пребывания;
- семейное положение, наличие детей;
- образование, профессия, место работы;
- состояние здоровья;
- военно-учетная специальность.
Данные в реестр будут поступать из различных государственных реестров, в том числе из реестра граждан, реестра физических лиц-предпринимателей, реестра транспортных средств и других.
Какие преимущества даст реестр
Электронный реестр военнообязанных позволит:
- избежать бюрократических и коррупционных процессов;
- быстрее идентифицировать лиц, которые скрываются от военкоматов;
- улучшить взаимодействие различных государственных органов в процессе предоставления статуса участника боевых действий;
- упростить процедуру получения статуса участника боевых действий для лиц с инвалидностью, а также получение льгот для тех, чьи родные погибли в боях.
Что изменится для военнообязанных с октября
Военнообязанным больше не нужно будет приходить в ТЦК, чтобы обновить свои данные. Все сведения о них будут автоматически поступать в реестр.
Также военнообязанные смогут получить электронный военный билет и электронный журнал учета.
Как узнать, есть ли вы в реестре
Сведения о военнообязанных будут доступны в личном кабинете на портале государственных услуг.
Ранее мы писали о том, какие данные украинцев войдут в э-реестр военнообязанных. По сравнению с положением действующего законодательства, в законопроект добавили номера средств связи и адреса электронной почты, цель для выезда за пределы Украины, дату и номер, а также краткое содержание протокола о правонарушениях.