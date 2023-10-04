Уже работает и дополняется: в Минцифры отчитались о запуске э-реестра военнообязанных

Вице-премьер-министр Украины Михаил Федоров заверил украинцев, что все персональные данные в системе "Оберег" надежно защищены.

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Единый электронный реестр военнообязанных "Оберег" уже функционирует и постоянно наполняется информацией. Об этом сообщил вице-премьер-министр, министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров заявил в комментарии "Еспресо" во вторник, 4 октября.

По его словам, в реестр внесли уже более 90% необходимой информации. Однако пока открытым остается вопрос сервисов на базе "Оберега". Глава профильного министерства также заверил украинцев в том, что их персональные данные, которые необходимы были для создания э-реестра, в безопасности.

"Это закрытая система, которая имеет свой защищенный контур. Все требования к ней выдержаны. Это достаточно защищенный продукт, который нет никаких намеков на возможность быть уязвимым. И мы видим, что за полтора года полномасштабной войны нет утечки чувствительной информации", — сказал Михаил Федоров.

Электронный реестр военнообязанных в Украине: что известно

В Украине с октября 2023 года заработал электронный реестр военнообязанных. Законопроект о его создании зарегистрировали в Верховной Раде Украины еще 18 сентября.

Кто будет обслуживать э-реестр военнообязанных

В профильном ведомстве сообщили, что заказчиками подобных электронных продуктов выступают, как правило, министерства и центральные органы исполнительной власти, они создают реестры в соответствии со своими полномочиями в рамках действующего законодательства. Однако Минобороны пока не обращалось к разработчикам с подобными техническими заданиями.

"Министерство обороны или другие государственные органы не объявляли тендер на разработку реестра призывников. Планов на разработку этого реестра на базе платформы "Дія.Engine" нет", — сообщили в Минцифры.

Как отметили в ведомстве, электронные реестры разрабатывают IT-компании, программисты которых умеют создавать цифровые продукты на базе платформы "Дія. Engine".

"Таких девкоманд сейчас 10, и в них суммарно работает примерно 70 разработчиков. Это не команда приложения "Дія", а отдельные команды разработчиков", — уточнили в Минцифры.

Какие преимущества даст реестр

Электронный реестр военнообязанных позволит:

избежать бюрократических и коррупционных процессов;

быстрее идентифицировать лиц, которые скрываются от военкоматов;

улучшить взаимодействие различных государственных органов в процессе предоставления статуса участника боевых действий;

упростить процедуру получения статуса участника боевых действий для лиц с инвалидностью, а также получение льгот для тех, чьи родные погибли в боях.

Как будет работать реестр военнообязанных

Реестр будет содержать данные о всех гражданах Украины мужского пола в возрасте от 17 до 60 лет. В него будут включаться следующие сведения:

ФИО, дата и место рождения, пол, гражданство;

место жительства и пребывания;

семейное положение, наличие детей;

образование, профессия, место работы;

состояние здоровья;

военно-учетная специальность.

Данные в реестр будут поступать из различных государственных реестров, в том числе из реестра граждан, реестра физических лиц-предпринимателей, реестра транспортных средств и других.

Напомним, несколько ранее мы писали о том, будет ли усилена мобилизация в Украине и кого могут призвать в октябре. С начала октября по-прежнему получить повестки могут мужчины в возрасте от 18 до 60 лет, которые являются военнообязанными, отвечают требованиям по состоянию здоровья и не имеют других оснований для отсрочки службы.

Кроме того в начале октября депутат из ВСУ назвала шаги, которые улучшат призыв. По словам Людмилы Буймистер, мобилизация 2023 года способна поощрить людей добровольно вступать в ряды армии, но для этого нужно реализовать определенные меры.