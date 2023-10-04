Уже працює і доповнюється: у Мінцифри відзвітували про запуск е-реєстру військовозобов'язаних

Віцепрем'єр-міністр України Михайло Федоров запевнив українців, що всі персональні дані в системі "Оберіг" надійно захищені.

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Єдиний електронний реєстр військовозобов'язаних "Оберіг" уже функціонує і постійно наповнюється інформацією. Про це повідомив віцепрем'єр-міністр, міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров заявив у коментарі "Еспресо" у вівторок, 4 жовтня.

За його словами, до реєстру внесли вже понад 90% необхідної інформації. Однак поки що відкритим залишається питання сервісів на базі "Оберегу". Очільник профільного міністерства також запевнив українців у тому, що їхні персональні дані, які необхідні були для створення е-реєстру, у безпеці.

"Це закрита система, яка має свій захищений контур. Усі вимоги до неї витримані. Це досить захищений продукт, який не має жодних натяків на можливість бути вразливим. І ми бачимо, що за півтора року повномасштабної війни немає витоку чутливої інформації", — сказав Михайло Федоров.

Електронний реєстр військовозобов'язаних в Україні: що відомо

В Україні з жовтня 2023 року запрацював електронний реєстр військовозобов'язаних. Законопроєкт про його створення зареєстрували у Верховній Раді України ще 18 вересня.

Хто обслуговуватиме е-реєстр військовозобов'язаних

У профільному відомстві повідомили, що замовниками подібних електронних продуктів виступають, як правило, міністерства і центральні органи виконавчої влади, вони створюють реєстри згідно зі своїми повноваженнями в рамках чинного законодавства. Однак Міноборони поки що не зверталося до розробників із подібними технічними завданнями.

"Міністерство оборони чи інші державні органи не оголошували тендер на розробку реєстру призовників. Планів на розробку цього реєстру на базі платформи "Дія.Engine" немає", — повідомили в Мінцифри.

Як зазначили у відомстві, електронні реєстри розробляють IT-компанії, програмісти яких вміють створювати цифрові продукти на базі платформи "Дія. Engine".

"Таких девкоманд зараз 10, і в них сумарно працює приблизно 70 розробників. Це не команда застосунку "Дія", а окремі команди розробників", — уточнили в Мінцифри.

Які переваги дасть реєстр

Електронний реєстр військовозобов'язаних дасть змогу:

уникнути бюрократичних і корупційних процесів;

швидше ідентифікувати осіб, які переховуються від військкоматів;

поліпшити взаємодію різних державних органів у процесі надання статусу учасника бойових дій;

спростити процедуру отримання статусу учасника бойових дій для осіб з інвалідністю, а також отримання пільг для тих, чиї рідні загинули в боях.

Як працюватиме реєстр військовозобов'язаних

Реєстр міститиме дані про всіх громадян України чоловічої статі віком від 17 до 60 років. До нього включатимуться такі відомості:

ПІБ, дата і місце народження, стать, громадянство;

місце проживання та перебування;

сімейний стан, наявність дітей;

освіта, професія, місце роботи;

стан здоров'я;

військово-облікова спеціальність.

Дані до реєстру надходитимуть із різних державних реєстрів, зокрема з реєстру громадян, реєстру фізичних осіб-підприємців, реєстру транспортних засобів та інших.

Нагадаємо, дещо раніше ми писали про те, чи буде посилено мобілізацію в Україні та кого можуть призвати в жовтні. Від початку жовтня, як і раніше, отримати повістки можуть чоловіки віком від 18 до 60 років, які є військовозобов'язаними, відповідають вимогам за станом здоров'я і не мають інших підстав для відстрочки служби.

Крім того, на початку жовтня депутатка із ЗСУ назвала кроки, які покращать призов. За словами Людмили Буймістер, мобілізація 2023 року здатна заохотити людей добровільно вступати до лав армії, але для цього потрібно реалізувати певні заходи.