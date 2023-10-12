Цифровизация воинского учета: кто получит доступ к персональным данным в системе "Оберіг"

В Верховной Раде рассматривают проект изменений в закон об электронном реестре военнообязанных "Оберіг", который существенно расширит количество информации в системе и источники ее наполнения.

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В Украине планируют усовершенствовать воинский учет и провести его цифровизацию. Все данные о призывниках, необходимые для воинского учета будут собраны в едином реестре, доступ к которому получат ТЦК. В Верховной Раде планируют рассмотреть законопроект № 10062, который предусматривает значительное расширение источников наполнения реестра военнообязанных, а также создание Электронного кабинета призывника. О том, какие данные о военнообязанных получит система "Оберіг" и кто будет иметь к ним доступ, объяснил адвокат Александр Камша в интервью для издания NV.

Кто получит доступ к данным в реестре "Оберіг"

Доступ к персональным и служебным данным единого электронного реестра военнообязанных получат сотрудники ТЦК, который проводят мобилизацию.

Главная цель единого реестра – усовершенствовать информационное взаимодействие между государственными базами данных.

Кроме того предполагается, что система "Оберіг" позволит подавать заявления в электронной форме в соответствующие ведомства для получения статуса:

участника боевых действий;

инвалида войны;

члена семьи погибших (умерших) Защитников и Защитниц Украины.

Александр Камша пояснил, что проект изменений к закону о реестре "Оберіг" предлагает создать Электронный кабинет военнообязанного, к которому у него будет доступ и возможность увидеть какие данные о нем есть в реестре.

Источники получения информации для системы "Оберіг"

Для формирования информационной базы Реестра "Оберіг" Центральная избирательная комиссия уже передала в электронном виде сведения обо всех гражданах Украины в возрасте от 17 до 60 лет. На их основе реестр будет пополняться из других ведомственных баз данных:

РАГС – органа государственной регистрации актов гражданского состояния;

Миграционной службы;

Налоговой инспекции;

Госпогранслужбы;

Министерства образования и науки;

Министерства здравоохранения;

Пенсионного фонда Украины (данные по инвалидности);

Офиса Генерального прокурора;

Государственной судебной администрации;

Национальной полиции;

Министерства внутренних дел;

Министерства юстиции;

Министерства социальной политики (данные о ветеранах);

Министерства водного транспорта и судоходства;

Министерства гражданской авиации;

другие государственные органы-держатели (распорядители, администраторы) информационно-коммуникационных систем, реестров, баз (банков) данных.

Напомним, эксперты считают, что утечка информации из электронного реестра может подвергнуть риску жизни украинских военных или членов их семей.

Ранее Фокус писал, к каким данным военнообязанных из госреестров ТЦК получат доступ. Такое усовершенствование обмена информацией между ведомствами улучшит и упростит процесс мобилизации в Украине. Призывники в свою очередь будут избавлены от необходимости ходить в военкомат для обновления персональных данных.