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Воєнний фокус

Цифровізація військового обліку: хто отримає доступ до персональних даних у системі "Оберіг"

Цифровізація військового обліку, єдиний реєстр військовозобов'язаних, система оберіг
Фото: Офіс президента | В Україні проводять цифровізацію військового обліку

У Верховній Раді розглядають проєкт змін до закону про електронний реєстр військовозобов'язаних "Оберіг", який суттєво розширить кількість інформації в системі та джерела її наповнення.

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В Україні планують удосконалити військовий облік і провести його цифровізацію. Усі дані про призовників, необхідні для військового обліку будуть зібрані в єдиному реєстрі, доступ до якого отримають ТЦК. У Верховній Раді планують розглянути законопроєкт № 10062, який передбачає значне розширення джерел наповнення реєстру військовозобов'язаних, а також створення Електронного кабінету призовника. Про те, які дані про військовозобов'язаних отримає система "Оберіг" і хто матиме до них доступ, пояснив адвокат Олександр Камша в інтерв'ю для видання NV.

Хто отримає доступ до даних у реєстрі "Оберіг"

Доступ до персональних і службових даних єдиного електронного реєстру військовозобов'язаних отримають співробітники ТЦК, які проводять мобілізацію.

Головна мета єдиного реєстру — удосконалити інформаційну взаємодію між державними базами даних.

Крім того, передбачається, що система "Оберіг" дасть змогу подавати заяви в електронній формі до відповідних відомств для отримання статусу:

  • учасника бойових дій;
  • інваліда війни;
  • члена сім'ї загиблих (померлих) Захисників і Захисниць України.

Олександр Камша пояснив, що проєкт змін до закону про реєстр "Оберіг" пропонує створити Електронний кабінет військовозобов'язаного, до якого він матиме доступ і можливість побачити які дані про нього є в реєстрі.

Джерела отримання інформації для системи "Оберіг"

Для формування інформаційної бази Реєстру "Оберіг" Центральна виборча комісія вже передала в електронному вигляді відомості про всіх громадян України віком від 17 до 60 років. На їхній основі реєстр поповнюватиметься з інших відомчих баз даних:

  • РАЦС — органу державної реєстрації актів цивільного стану;
  • Міграційної служби;
  • Податкової інспекції;
  • Держприкордонслужби;
  • Міністерства освіти і науки;
  • Міністерства охорони здоров'я;
  • Пенсійного фонду України (дані щодо інвалідності);
  • Офісу Генерального прокурора;
  • Державної судової адміністрації;
  • Національної поліції;
  • Міністерства внутрішніх справ;
  • Міністерства юстиції;
  • Міністерства соціальної політики (дані про ветеранів);
  • Міністерства водного транспорту і судноплавства;
  • Міністерства цивільної авіації;
  • інші державні органи-держателі (розпорядники, адміністратори) інформаційно-комунікаційних систем, реєстрів, баз (банків) даних.

Нагадаємо, експерти вважають, що витік інформації з електронного реєстру може піддати ризику життя українських військових або членів їхніх сімей.

Раніше Фокус писав, до яких даних військовозобов'язаних з держреєстрів ТЦК отримають доступ. Таке удосконалення обміну інформацією між відомствами поліпшить і спростить процес мобілізації в Україні. Призовники зі свого боку будуть позбавлені необхідності ходити до військкомату для оновлення персональних даних.