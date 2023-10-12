Цифровізація військового обліку: хто отримає доступ до персональних даних у системі "Оберіг"

У Верховній Раді розглядають проєкт змін до закону про електронний реєстр військовозобов'язаних "Оберіг", який суттєво розширить кількість інформації в системі та джерела її наповнення.

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В Україні планують удосконалити військовий облік і провести його цифровізацію. Усі дані про призовників, необхідні для військового обліку будуть зібрані в єдиному реєстрі, доступ до якого отримають ТЦК. У Верховній Раді планують розглянути законопроєкт № 10062, який передбачає значне розширення джерел наповнення реєстру військовозобов'язаних, а також створення Електронного кабінету призовника. Про те, які дані про військовозобов'язаних отримає система "Оберіг" і хто матиме до них доступ, пояснив адвокат Олександр Камша в інтерв'ю для видання NV.

Хто отримає доступ до даних у реєстрі "Оберіг"

Доступ до персональних і службових даних єдиного електронного реєстру військовозобов'язаних отримають співробітники ТЦК, які проводять мобілізацію.

Головна мета єдиного реєстру — удосконалити інформаційну взаємодію між державними базами даних.

Крім того, передбачається, що система "Оберіг" дасть змогу подавати заяви в електронній формі до відповідних відомств для отримання статусу:

учасника бойових дій;

інваліда війни;

члена сім'ї загиблих (померлих) Захисників і Захисниць України.

Олександр Камша пояснив, що проєкт змін до закону про реєстр "Оберіг" пропонує створити Електронний кабінет військовозобов'язаного, до якого він матиме доступ і можливість побачити які дані про нього є в реєстрі.

Джерела отримання інформації для системи "Оберіг"

Для формування інформаційної бази Реєстру "Оберіг" Центральна виборча комісія вже передала в електронному вигляді відомості про всіх громадян України віком від 17 до 60 років. На їхній основі реєстр поповнюватиметься з інших відомчих баз даних:

РАЦС — органу державної реєстрації актів цивільного стану;

Міграційної служби;

Податкової інспекції;

Держприкордонслужби;

Міністерства освіти і науки;

Міністерства охорони здоров'я;

Пенсійного фонду України (дані щодо інвалідності);

Офісу Генерального прокурора;

Державної судової адміністрації;

Національної поліції;

Міністерства внутрішніх справ;

Міністерства юстиції;

Міністерства соціальної політики (дані про ветеранів);

Міністерства водного транспорту і судноплавства;

Міністерства цивільної авіації;

інші державні органи-держателі (розпорядники, адміністратори) інформаційно-комунікаційних систем, реєстрів, баз (банків) даних.

Нагадаємо, експерти вважають, що витік інформації з електронного реєстру може піддати ризику життя українських військових або членів їхніх сімей.

Раніше Фокус писав, до яких даних військовозобов'язаних з держреєстрів ТЦК отримають доступ. Таке удосконалення обміну інформацією між відомствами поліпшить і спростить процес мобілізації в Україні. Призовники зі свого боку будуть позбавлені необхідності ходити до військкомату для оновлення персональних даних.