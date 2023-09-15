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Мобілізація в Україні: до яких даних військовозобов'язаних із держреєстрів ТЦК отримають доступ

мобілізація, реєстр призовників, бази даних, призов, персональні дані, ТЦК, Міноборони
Фото: Генштаб ЗСУ | Мобілізація в Україні

Єдиний державний реєстр призовників поповниться інформацією з баз даних Мінфіну, МВС, Міносвіти та реєстру судових рішень

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В Україні продовжують удосконалювати роботу Єдиного державного реєстру призовників і військовозобов'язаних осіб. На сьогоднішній день до реєстру вже вноситься інформація з баз даних кількох державних міністерств і відомств. Це дасть змогу ТЦК і СП (колишнім військкоматам) отримати повну актуальну інформацію про кожного призовника, а обмін даними між реєстрами відбуватиметься максимально швидко. Таке вдосконалення обміну інформацією між відомствами покращить і спростить процес мобілізації в Україні. Призовники своєю чергою будуть позбавлені необхідності ходити до військкомату для оновлення персональних даних. Про це повідомили на офіційному вебсайті Міністерства оборони України.

З яких реєстрів ТЦК отримують дані про призовників

У Міноборони вже наповнюють Реєстр призовників інформацією з баз даних таких відомств:

  • Міністерства внутрішніх справ;
  • Міністерства фінансів;
  • Міністерства освіти і науки;
  • реєстру судових рішень.

Наступними до програми з обміну інформацією мають підключитися:

  • Пенсійний фонд;
  • Міністерство охорони здоров'я;
  • прокуратура;
  • Міністерство соціальної політики;
  • Міністерство у справах ветеранів.

У плани Міноборони входить розширення інформаційної взаємодії Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов'язаних і резервістів з іншими структурами. Для поліпшення якості та повноти інформації в реєстрі до співпраці хочуть залучити інформаційно-телекомунікаційні системи та банківські бази даних.

Нагадаємо, що Верховна Рада може звільнити від призову категорію громадян, якої раніше не було в списку.

Раніше повідомлялося, у яких випадках військовозобов'язаних чоловіків не братимуть на роботу під час війни.

Також Фокус писав про те, що робити, якщо студентам у ТЦК відмовляють у відстрочці.