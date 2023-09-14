Мобілізація в Україні: у ТЦК розповіли, хто ще може вручати повістки

Повістки можуть виписувати представники органів місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій, зокрема навчальних закладів.

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В Україні триває загальна мобілізація для поповнення лав ЗСУ та ротації тих, хто воює від початку повномасштабного вторгнення російських військ до України. Чоловікам призовного віку від 18 до 60 продовжують вручати повістки, однак процедура зазнала низки змін. Про це повідомляє "РБК-Україна".

Хто, крім співробітників ТЦК, може вручати повістки

За словами співробітниці ТЦК Аліни Кривошеї, у межах мобілізації роздавати повістки можуть:

представники органів місцевого самоврядування;

керівництво підприємств та організацій, зокрема навчальних закладів.

"Повістку може вручити не тільки посадова особа ТЦК і СП, — пояснила вона. — Але й органи місцевого самоврядування, керівники підприємств, установ, організацій, зокрема навчальних закладів".

Де дозволено вручати повістки

У законодавстві не вказані конкретні місця видачі повісток, тому виписувати їх можуть у будь-якому місці — чи то парк, блокпост або інше громадське місце.

Що буде, якщо не з'явитися за повісткою

Якщо не розписатися за повістку, міра відповідальності за неявку мінімальна.

Якщо, отримавши повістку, військовозобов'язаний не з'явився, передбачена адміністративна відповідальність і сплата штрафу. Зазвичай 3 400 гривень.

Відмова від повістки

У призовника мають бути вагомі підстави для відмови від повістки:

вказані неправильні дані одержувача (повістка адресована іншому);

повістку вручає особа, яка не має на це права;

відсутня печатка військкомату.

Якщо під час вручення повістки виявилися об'єктивні помилки, її можна не підписувати.

Нагадаємо, що визнані раніше обмежено придатними до військової служби можуть втратити такий статус.

Також повідомлялося про те, коли чоловіки можуть відмовитися від повістки в ТЦК під час мобілізації в Україні.