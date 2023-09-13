Мобілізація в Україні: чи призиватимуть студентів восени та які ініціативи уряду

Останнім часом активізувалася тема вручення повісток для студентів. Зокрема, це може стосуватися тих громадян, які здобувають другу вищу освіту. Фокус розібрався детальніше в цьому питанні.

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В Україні триває воєнний стан і загальна мобілізація. У період до 15 листопада військовозобов'язаних чоловіків призовного віку з 18 до 60 років можуть призвати на службу. Це може торкнутися і студентів. Фокус розібрався, кого не призиватимуть, а хто все ж може вирушити служити.

Мобілізація в Україні: кого призивати не будуть

Серед громадян, які мають відстрочку на період воєнного стану, є і студенти. У законі "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію" йдеться про те, що призову не підлягатимуть здобувачі фахової (професійно-технічної), фахової вищої та вищої освіти, асистенти-стажисти, аспіранти та докторанти, які навчаються за денною або дуальною формами.

Відповідно, на студентів заочної форми ця норма не діє і їх можуть призвати.

Також призову не підлягають: науковці зі званням або ступенем; педагоги, які викладають у закладах вищої або фахової вищої освіти, наукових установах та організаціях, закладах професійної або загальної середньої освіти. Їхня ставка має бути не меншою, ніж 0,75.

Мобілізація в Україні: нова ініціатива уряду

У парламенті запропонували ввести межу за віком від відстрочки від мобілізації для студентів до 30 років. Йтиметься насамперед про тих, хто здобуває другу вищу освіту.

Згідно з новим законопроєктом, призову на військову службу не підлягатимуть ті студенти, які за денною або дуальною формами здобувають рівень освіти, що вищий за раніше здобутий у послідовності, визначеній законом України "Про освіту", якщо навчання було розпочато не пізніше року досягнення здобувачем освіти 30-річного віку.

Мобілізація студентів: позиція Міносвіти

Очільник МОН Оксен Лісовий зазначив, що серед чоловіків останні півтора року існує певна тенденція потягу до знань. Він вважає, що люди використовують вступ до університетів як легальний, але водночас нечесний спосіб уникнути мобілізації.

Оксен Лісовий окремо додав, що відстрочка не поширюватиметься на чоловіків, які після 30 років вирішили здобути ще одну вищу освіту, однак до 30 років це можливо.

Мобілізація в Україні: ініціатива Верховної Ради

У Верховній Раді створили ще одну ініціативу, але тепер вона стосується студентів, які здобувають першу вищу освіту. Ініціатор проєкту пропонує оплачувати студентам навчання коштом держави, якщо в обмін на це вони погодяться на призов.

Нагадаємо, 6 вересня член парламентського Комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський заявив, що військовозобов'язаних жінок, які стануть на облік, можуть мобілізувати до лав ЗСУ.