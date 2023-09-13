Мобилизация в Украине: будут ли призывать студентов осенью и какие инициативы правительства

В последнее время активизировалась тема вручения повесток для студентов. В частности, это может касаться тех граждан, которые получают второе высшее образование. Фокус разобрался детальнее в этом вопросе.

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В Украине продолжается военное положение и всеобщая мобилизация. В период до 15 ноября военнообязанных мужчин призывного возраста с 18 до 60 лет могут призвать на службу. Это может коснуться и студентов. Фокус разобрался, кого не будут призывать, а кто все же может отправиться служить.

Мобилизация в Украине: кого призывать не будут

Среди граждан, которые имеют отсрочку на период военного положения, есть и студенты. В законе "О мобилизационной подготовке и мобилизации" говорится, что призыву не будут подлежать соискатели профессионального (профессионально-технического), профессионального высшего и высшего образования, ассистенты-стажеры, аспиранты и докторанты, которые обучаются на дневной или дуальной формах.

Соответственно, на студентов заочной формы эта норма не действует и их могут призвать.

Также призыву не подлежат: ученые со званием или степенью; педагоги, которые преподают в заведениях высшего или профессионального высшего образования, научных учреждениях и организациях, учреждениях профессионального или общего среднего образования. Их ставка должна быть не менее, чем 0,75.

Мобилизация в Украине: новая инициатива правительства

В парламенте предложили ввести предел по возрасту от отсрочки от мобилизации для студентов до 30 лет. Речь в первую очередь пойдет о тех, кто получает второе высшее образование.

Согласно новому законопроекту, призыву на военную службу не будут подлежать те студенты, которые по дневной или дуальной формам получают уровень образования, который выше ранее полученного в последовательности, определенной законом Украины "Об образовании", если обучение было начато не позже года достижения соискателем образования 30-летнего возраста.

Мобилизация студентов: позиция Минобразования

Глава МОН Оксен Лисовой отметил, что среди мужчин последние полтора года существует определенная тенденция тяги к знаниям. Он считает, что люди используют поступление в университеты как легальный, но в то же время нечестный способ избежать мобилизации.

Оксен Лисовой отдельно добавил, что отсрочка не будет распространяться на мужчин, которые после 30 лет решили получить еще одно высшее образование, однако до 30 лет это возможно.

Мобилизация в Украине: инициатива Верховной Рады

В Верховной Раде создали еще одну инициативу, но теперь она касается студентов, которые получают первое высшее образование. Инициатор проекта предлагает оплачивать студентам обучение за счет государства, если в обмен на это они согласятся на призыв.

Напомним, 6 сентября член парламентского Комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Федор Вениславский заявил, что военнообязанных женщин, которые станут на учет, могут мобилизовать в ряды ВСУ.