В Украине продлили военное положение и мобилизацию: когда они закончатся

Продление срока военного положения повлияет на политическую жизнь украинцев. В частности, на неизвестный срок отложены выборы в Верховную Раду Украины.

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17 августа президент Украины Владимир Зеленский подписал законы, которые продлевают срок военного положения и мобилизации в Украине. Что это значит для украинцев, разобрался Фокус.

На сайте Верховной Рады опубликован текст законопроектов №9532 "О продлении срока действия военного положения в Украине" и №9533 "О продлении срока проведения всеобщей мобилизации". В тексте законопроектов говорится об утверждении двух указов президента от 26 июля 2023 года: №452/2023 и №451/2023.

Военное положение в Украине: детали

В указе президента Зеленского №451/2023 указано, что военное положение в Украине продлено, начиная с 18 августа 2023 года. Продолжительность — на 90 суток, то есть до 15 ноября 2023 года.

О том, как решение главы государства повлияет на украинцев, говорится в пункте 2 указа. В частности, отмечается, что на время военного положения ограничивают определенные права и свободы граждан.

Какие права ограничивают во время военного положения:

право на свободное передвижение — например, вводится комендантский час;

право на владение имуществом — допускается отчуждение имущества с будущей компенсацией;

право на частную жизнь — возможно прослушивание средств связи;

право на участие граждан в управление государством.

Относительно последнего пункта отметим, что в октябре 2023 года должны были бы состояться выборы в Верховную Раду Украины. Из-за военного положения их отложат.

Мобилизация в Украине: как затронет граждан

В указе президента №452/2023 говорится о продлении срока всеобщей мобилизации на 90 суток, начиная с 18 августа.

Во время общей мобилизации призвать в ряды ВСУ могут мужчин в возрасте от 18 до 60 лет — речь идет только о тех, кто пригоден к военной службе или является резервистом.

Мобилизационные мероприятия проводятся Территориальными центрами комплектования. Сотрудники ТЦК и СП рассылают гражданам вызовы или вручают эти вызовы-повестки в общественных местах. Стоит отметить, что вручение повестки является законным, если гражданин получает ее лично и в присутствии уполномоченного представителя военкомата.

Напоминаем, президент подписал указ, которым уволил руководителей всех областных центров комплектования. Одна из причин подобного решения — сообщение граждан и правоохранителей о злоупотреблениях в учреждениях, причастных к проведению мобилизационных мероприятий.

В Верховной Раде также обратили внимание на ситуацию в ТЦК и военно-медицинских комиссиях. В частности, работают над определенными новациями в законодательстве, чтобы реализовать "комплексный" подход к решению проблемы.