Увольнение всех областных военкомов: Зеленский утвердил решение СНБО (документ)

Согласно указу президента, контроль за выполнением решения возложили на главу Совета обороны и нацбезопаности Алексея Данилова.

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Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, утверждающий решение Совета национальной обороны и безопасности (РНБО), который предусматривает увольнение всех глав областных территориальных центров комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП). Соответствующий документ 16 августа опубликован на сайте Офиса президента.

В документе говорится, что контроль за выполнением решения СНБО возложено на руководителя ведомства Алексея Данилова.

О чем говорится в решении СНБО

Напомним, что 11 августа Совет национальной безопасности и обороны решил рекомендовать главнокомандующему Вооруженных Сил Украины Валерию Залужному уволить всех руководителей областных ТЦК и СП.

Вопрос об этом на заседании поднял президент Владимир Зеленский. Он рекомендовал назначить на должности глав ТЦК военных, которые находились на фронте, но сейчас не могут участвовать в боевых действиях из-за проблем со здоровьем.

Напомним, 12 августа в Верховной Раде заявили, что после увольнения всех областных военкомов займутся "чисткой" районных и городских ТЦК.

14 августа стало известно, что Зеленский оценил работу военно-врачебных комиссий (ВВК) и анонсировал решение существующих проблем.