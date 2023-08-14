После увольнения военкомов: Зеленский анонсировал решение касательно ВВК (видео)

Украинский президент заявил, что некачественная работа ВВК создает много проблем. По его словам, военные командиры должны заниматься войной, а не бюрократией.

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Президент Украины Владимир Зеленский оценил работу военно-врачебных комиссий (ВВК) и анонсировал решение существующих проблем. Об этом глава государства сказал в вечернем обращении 14 августа.

Владимир Зеленский отметил, что важной темой является умение командиров управлять личным составом. Президент акцентировал внимание на способности мотивировать бойцов, тренировках и комплектации подразделений.

"Очень много проблем из-за некачественной работы ВЛК… Военные командиры должны заниматься войной, а не бюрократией. Будем готовить решение", — заявил Владимир Зеленский.

Вечернее обращение Владимира Зеленского

Президент также отметил, что, приезжая в тыловые города, защитники заслуживают видеть и чувствовать, что это именно тыловые города, в которых люди помнят о тех, кто рискует и отдает свою жизнь ради Украины.

"И кто не сражается на передовой, тот должен помогать сражаться. И не в барах, не в клубах, не гонками на улицах или каким-то показательным потреблением, а вполне конкретной помощью воинам", — заключил украинский лидер.

Напомним, что 11 августа Владимир Зеленский председательствовал на заседании СНБО, где рассмотрел результаты проверки работы ТЦК и СП и рекомендовал уволить всех областных "военкомов".

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк объяснил, что ТЦК репутационно убивали концепцию мобилизации как таковой, так как главы военкоматов не прячась покупали дорогие автомобили и недвижимость во время войны.