Зеленский провел заседание СНБО: Залужному поручили уволить всех областных военкомов (видео)

По словам президента Украины, управлять системой ТЦК должны люди, которые имеют военный опыт и не могут больше исполнять свой долг из-за ранений, полученных на фронте.

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11 августа президент Украины Владимир Зеленский председательствовал на заседании Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО), где рассмотрел результаты проверки работы территориальных центров комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП) и рекомендовал уволить всех областных "военкомов". Об этом сообщили в Офисе президента Украины.

"Во время проверки ТЦК правоохранительными органами были выявлены случаи коррупции, в частности во время проведения всеобщей мобилизации, которые представляют угрозу национальной безопасности Украины и подрывают доверие к государственным институтам", — говорится в сообщении ОП.

В свете этой ситуации, СНБО рекомендовал главнокомандующему ВСУ Валерию Залужному назначить на должности руководителей областных ТЦК офицеров, участвоваших в боевых действиях, согласно рекомендациям руководителей оперативно-тактических и оперативно-стратегических группировок, после прохождения ими проверки Службы безопасности Украины.

Позже президент Украины Владимир Зеленский опубликовал видеообращение, в котором заявил об увольнении всех областных глав ТЦК.

"Увольняем всех областных "военкомов". Управлять этой системой должны люди, которые точно знают, что такое война и почему цинизм и взяточничество во время войны — это государственная измена. Зато воины, которые прошли фронт или которые не могут быть в окопах, потому что потеряли здоровье, потеряли конечности, но сохранили свое достоинство и не имеют цинизма, — именно им можно доверить эту систему комплектования.

Зеленский добавил, что реализовать кадровые перестановки должен главком Залужный, а новые руководители ТЦК должны быть проверены Службой безопасности.

Он также отметил, что те главы ТЦК и должностные лица, которые имеют погоны, но в отношении которых не обнаружены данные о преступлениях или нарушениях в случае, если они хотят сохранить звание и доказать свое достоинство, должны отправиться на фронт.

Напомним, 8 августа в ГБР сообщили, что правоохранители расследует уже 112 уголовных производств, касающихся злоупотреблений должностных лиц военкоматов.