Зеленський провів засідання РНБО: Залужному доручили звільнити всіх обласних військкомів (відео)

За словами президента України, керувати системою ТЦК мають люди, у яких є військовий досвід і які не можуть більше виконувати свій обов'язок через поранення, отримані на фронті.

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11 серпня президент України Володимир Зеленський головував на засіданні Ради національної безпеки і оборони України (РНБО), де розглянув результати перевірки роботи територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (ТЦК і СП) і рекомендував звільнити всіх обласних "військкомів". Про це повідомили в Офісі президента України.

"Під час перевірки ТЦК правоохоронними органами було виявлено випадки корупції, зокрема під час проведення загальної мобілізації, що становлять загрозу національній безпеці України та підривають довіру до державних інституцій", — йдеться в повідомленні ОП.

У світлі цієї ситуації РНБО рекомендувала головнокомандувачу ЗСУ Валерію Залужному призначити на посади керівників обласних ТЦК офіцерів, які брали участь у бойових діях, відповідно до рекомендацій керівників оперативно-тактичних та оперативно-стратегічних угруповань, після проходження ними перевірки Служби безпеки України.

Пізніше президент України Володимир Зеленський опублікував відеозвернення, в якому заявив про звільнення всіх обласних голів ТЦК.

"Звільняємо всіх обласних "військкомів". Керувати цією системою мають люди, які достеменно знають, що таке війна і чому цинізм і хабарництво під час війни — це державна зрада. Натомість воїни, які пройшли фронт або які не можуть бути в окопах, бо втратили здоров'я, втратили кінцівки, але зберегли свою гідність і не мають цинізму, — саме їм можна довірити цю систему комплектування.

Зеленський додав, що реалізувати кадрові перестановки має головком Залужний, а нові керівники ТЦК мають бути перевірені Службою безпеки.

Він також наголосив, що ті голови ТЦК та посадовці, які мають погони, але щодо яких не виявлено даних про злочини чи порушення, у разі, якщо вони хочуть зберегти звання і довести свою гідність, мають вирушити на фронт.

Нагадаємо, 8 серпня у ДБР повідомили, що правоохоронці розслідують уже 112 кримінальних проваджень, які стосуються зловживань посадових осіб військкоматів.